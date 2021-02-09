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Serik’te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü

ANTALYA’nın Serik ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak dereye yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.
Serik’te çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serik’e bağlı Sarıabalı Mahallesi Devlet Su İşleri kanal yolunda meydana geldi. Mehmet Ali Em yönetimindeki 07 AOF 750 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ANJ 366 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 ANJ 366 plakalı otomobil yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok ekipler, kazazedelere müdahale etti. Otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ali Em’in durumunu kontrol eden sağlık ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Derede yan yatan ve yarısı suyun içinde duran otomobildeki 5 kişinin çıkarılması için ise itfaiye ekipleri seferber oldu. Otomobilden çıkarılan Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş ile halen aracın içinde bulunan diğer kimliği belirsiz 3 kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenlerinin çıkarılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları olayı haber alıp, geldi. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi de bölgeye yönlendirildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, kalabalığı olay yerine yaklaştırmamak için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri basın mensuplarını da olay yerinden uzaklaştırdı.

Kazada ölen diğer 3 kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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