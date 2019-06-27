  • BIST 95.533
  • Altın 260,561
  • Dolar 5,7642
  • Euro 6,5510
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 30 °C
»

Serin ve yağışlı hava geliyor

Türkiye genelinde yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Hatay çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

Hafta sonunda ise Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması (100-200 kg/metrekare arasında) öngörülüyor.

Sıcaklıklar 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normallerine, pazar ve pazartesi günleri ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Serin ve yağışlı havanın pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz'dan itibaren yeniden yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de bu hafta 9 film vizyona girecek27 Haziran 2019 Perşembe 10:27
  • 27 Haziran HADİ ipucu sorusu: Büyük Selçuklu Devleti hükümdarını canlandıracak oyuncu kim?27 Haziran 2019 Perşembe 10:06
  • Üniversite ile tanıştılar27 Haziran 2019 Perşembe 09:04
  • Tek hayali sağ kulağına kavuşmak27 Haziran 2019 Perşembe 09:03
  • Bursa'nın çivisiz camisi asırlara meydan okuyor27 Haziran 2019 Perşembe 07:01
  • “Zihniyetler Kaybetti Değerler Kazandı”27 Haziran 2019 Perşembe 00:07
  • Erken seçim değil erken mutabakat27 Haziran 2019 Perşembe 00:06
  • EGO hatları ve ALO 153 sorunu27 Haziran 2019 Perşembe 00:05
  • 20 Haziran 20.30 HADİ ipucu: La Liga’da Barcelona’nın şampiyonluk sayısı 22’den az mıdır çok mudur?26 Haziran 2019 Çarşamba 17:05
  • Sırrı çözülemedi26 Haziran 2019 Çarşamba 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti