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Serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Suriye uyruklu Ömer Elubeyd (21), serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu.
Serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu

Olay, saat 17.30 sıralarında, Serik ilçesi Belkıs Mahallesi Köprüçayı Irmağı'nda meydana geldi. 3 arkadaşıyla bölgeye gelen Suriye uyruklu Ömer Elubeyd, serinlemek için ırmağa girdi. Elubeyd, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Suda çırpınmaya başlayan Elubeyd’i gören arkadaşları yardım etmek istedi. Ancak Elubeyd, bir süre sonra gözden kayboldu. 

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ömer Elubeyd'in ırmakta kaybolduğunu tespit edince Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, İnsani Yardım Arama ve Kurtarma (İYAK) ekiplerinden yardım istedi. Bir süre sonra olay yerine gelen İYAK ekiplerinin dalgıçları, 2 saatlik çalışma sonucu Elubeyd'in cesedini buldu. Suya indirilen zodyak botla Elubeyd'in cesedi karaya çıkarıldı.

Ömer Elubeyd'in cesedi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elubeyd’in ölüm haberini alan yakınları fenalık geçirdi.

Geçen hafta da aynı ırmakta 16 yaşındaki Tayfun Karaşahin yaşamını yitirmişti.

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