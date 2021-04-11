  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -2 °C
»

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Öğleden sonda oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu11 Nisan 2021 Pazar 09:15
  • Ankara'da Açelya Apartmanı için yıkılma riski oluşturanlara soruşturma11 Nisan 2021 Pazar 09:14
  • 100 metrelik tünel tespit edildi10 Nisan 2021 Cumartesi 12:22
  • Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var10 Nisan 2021 Cumartesi 10:31
  • Siirt'te çatışma: 1 asker şehit10 Nisan 2021 Cumartesi 10:15
  • Teröristlere ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi10 Nisan 2021 Cumartesi 10:09
  • 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti Türkiye genelinde başvuruya açıldı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:36
  • MSB'den Bakan Akar'ın İngiltere ziyaretine ilişkin açıklama10 Nisan 2021 Cumartesi 09:33
  • İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının ilk müzesinin açılışını yaptı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:32
  • 'Sosyal Hizmet Şehri' projesine katkı için 'İyilik Müzayedesi' yapıldı10 Nisan 2021 Cumartesi 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti