Server Gençlik'ten çocuklara 'Online Yaz Okulu' programı

"Eğlenerek Öğreniyorum" sloganıyla yola çıkan, 8-13 yaş arası çocukların kişisel, sosyal ve karakter gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan yaz okulu programına 3 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.

Server Gençlik ve Server Genç Hanımlar tarafından Türkiye'nin 81 ilindeki gönüllülerce ücretsiz hayata geçirilen "Online Yaz Okulum" projesi kapsamında, çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Server Gençlik'ten yapılan açıklamaya göre proje, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 kişilik sanal sınıflarda başlayacak. Her sınıfın başında bir eğitimci olacak.

Hem eğlenip hem de öğrenerek çocukların en güzel şekilde vakit geçirmesi amacıyla hazırlanan organizasyon, 6 Temmuz'da başlayıp 24 Temmuz'da sona erecek.

"Eğlenerek Öğreniyorum" sloganıyla yola çıkan projeyle 8-13 yaş arası çocukların varoluş gayesini kavramalarını sağlamak, tamamlayıcı eğitim ve etkinliklerle kişisel, sosyal ve karakter gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Kur'an-ı Kerim, Güzel Ahlak, Yaşayan Kılavuz, Yaşam Becerileri, Dijital Ahlak, Sağlıklı Yaşam, 1 İcat 1 Mucit, Fikir Önderleri derslerinin yanı sıra eğlenceli etkinlik ve yarışmaların da yer aldığı içerikler, hafta içi her gün 10.00-13.00 saatleri arasında 3 ders olarak uygulanacak.

"Yaz Okulum" projesiyle ilgili tüm süreç, otomasyon üzerinden açılan kişisel sayfadan takip edilebilecek.

Çocuklar, "www.yazokulum.org" adresinden 3 Temmuz'a kadar başvuru formunu doldurarak yaz okulu eğitimlerine katılabilecek.

Projeye katılmaya hak kazanan ve otomasyon üzerinde bireysel takip sayfası açılan çocuklar, derslere katılım ve başarı durumlarına göre puan kazanacak.

Asıl ödüllerin ebeveynler tarafından verilmesinin benimsendiği yarışmada, proje paydaşı kulüpler de kendi illerinden katılımcılara hediye verebilecek.