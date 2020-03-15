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Servis araçları dezenfekte edildi

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'na bağlı servis araçları, koronavirüse karşı korunma tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. 
Servis araçları dezenfekte edildi

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odasına bağlı olarak faaliyet gösteren servis araçları, koronovirüsden korunma ve yayılmasını önlemek amacıyla özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildi. 

PERİYODİK OLARAK DEVAM EDECEK

Odanın bulunduğu bölgeye tüm servis araçlarını davet ettiklerini belirten Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, ilaçlama ve dezenfeksiyon için uzun kuyruk oluşturan servisçi esnafına, koronovirüs tehlikesine karşı alınması gereken tedbirleri  anlattı. 

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İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarının koronavirüs tehlikesi geçene kadar periyodik olarak devam edeceğini belirten Oda Başkanı Elmadağlı, "Servis araçlarımızda personel ve öğrenci taşıyoruz. Onların güvenliği ve sağlığı bizim için en önemli unsurların başında geliyor. Bu anlamda tüm servis araçlarımızı koronavirüse karşı ilaçlama-dezenfekte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu işleme koronavirüs tehlikesi geçene kadar devam edeceğiz. Servis araçlarımıza, Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı için onaylı, dezenfeksiyon artı taşıyıcı, bulaşıcı bakteri ve virüslere karşı etkili ilaçlama yapılmakta. Etki süresi 21 gün. Tamamen kokusuz, yan etkisi ve sağlığa zararı olmayan, temizlik ve sterilazasyon için fayda sağlayan malzemeler kullanılmakta." dedi. 

Oda Başkanı Elmadağlı, ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılan servis araçlarına periyodik ilaçlama yapıldığını gösteren stekarlar da astıklarını belirterek, araçlara koronavirüsten korunmanın yollarını gösteren afişler asılacağını da sözlerine ekledi.  
 

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