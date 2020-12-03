Servis araçları "S" plaka oldu

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, yeni "S" plaka ile Çubuk ve diğer ilçelerde servis araçlarının tek plaka altında toplandığını söyledi.

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, "Servisçi esnafımızın 16 yıldır korsanla mücadele edilebilmesi için sabırsızlıkla beklediği seri plaka hayalinin hayata geçirilmesi yoğun çalışmalarımız sonucunda Allah'a çok şükür bizlere nasip oldu. UKOME toplantısı sonucu ilçelerde faaliyet gösteren servis araçlarımız artık tek harf 'S' plaka olarak hizmet etmeye devam edecek." dedi.

Oda Başkanı Neşeli, yeni uygulamanın servis taşımacılığının geliştirilmesi ve disiplin altına alınması adına olumlu olduğunu belirterek, "Yeni 'S' plaka ile servis araçlarının tek plaka altında toplanmasını; ilçeler arası bütünlüğünün sağlanmasına, denetimlerin etkin ve verimli yapılmasına, korsan taşımacılığın önüne geçilmesi ve diğer ilçelerdeki servis araçları ile birlikteliğin sağlanması ve sektöre bir düzen getirilmesi yönünden son derece önemli buluyoruz." diye konuştu.

Bu kararın geçmesinde emeği geçenlere tek tek teşekkür eden Oda Başkanı Neşeli, "İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya, göreve başladığı ilk günden itibaren her zaman haktan yana karar veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a, Ankara İl Emniyet Müdürü Sayın Servet Yılmaz'a, Türkiye Trafik Daire Başkanı Sayın Mehmet Yavuz'a, Ankara Trafik Tescil Müdürü Sayın Şerafettin Demir'e, UKOME Daire Başkanı Sayın Ali Cengiz Akkoyunlu'ya, sektörümüzün sorunlarının çözümü noktasında taleplerimize gereken duyarlılığı her zaman gösteren ANKESOB Başkanı Sayın Mehmet Yiğiner'e, EGO Genel Müdürü Sayın Nihat Alkaş'a, Eski EGO Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fatih Eryılmaz'a, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Sayın Tunçay Elmadağlı'ya, bu kararın çıkarılmasında bizlerle omuz omuza çalışan ilçelerde faaliyet gösteren Şoförler Odası Başkanlarına ve bu kararda emeği geçen ismini sayamadığımız tüm UKOME temsilcilerine şahsım ve esnafımız adına çok teşekkür eder, bu kararın esnafımıza hayırlı olmasını Cenab’ı Allah’tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 18.11.2020 tarihli ve 2020/84 sayılı kararının kapsamı şu şekilde tanımlandı: "5216 ve 6360 sayılı Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine bağlanan ilçelerde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesine bağlanmadan önce tahdit kapsamına alman servis araçları ile UKOME kararları doğrultusunda 1 yıl süreli izin belgesi düzenlenen servis araçlarına daha önce UKOME kararları ile getirilen düzenlemeler saklı kalmak üzere seri harf (S) ve rakam gruplarının tahsis edilmesi; bu kapsamda; plakaların her ilçe için belirlenen rakam aralığında işleticilerin müracaat sırasına göre sıradan tahsis edilmesi, ilgili odalarca kararın araç sahiplerine duyurularak plaka değişiklik işlemlerinin 30.06.2021 tarihine kadar tamamlanması, İlçe Servis Araçlarının renklerinin beyaz olması, personel ve okul taşıtlarının ayırt edilebilmesi için araçların iki yan tarafına 15 cm genişliğinde personel taşıtları için siyah kuşak, okul taşıtlar için sarı kuşak çekilmesi, araç ön iki kapısında 'Bağlı Olduğu İlçe' adı ile altına 'Araç Plakası' 20 cm boyutunda siyah harf ve rakamlarla plakalarının yazılı olması kararı açıktan oylanarak oy birliği ile karar verilmiştir."