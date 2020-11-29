Servisçiler alarm veriyor

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, servisçiler olarak bir kez daha kontak kapatma noktasına geldiklerini söyledi.

Okul servisleri alarm veriyor. Yüz yüze eğitimden vazgeçildi, uzaktan eğitime dönüldü. Bu durum en çok okul ve personel servisi yapan esnafı olumsuz yönde etkiledi. Servisçi esnafına acilen destek sağlanması gerektiğini belirten Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, bir kez daha kontak kapatma noktasına geldiklerini söyledi.



Ankara'da toplamda 7.300 servis aracı ile hizmet verdiklerini belirten Elmadağlı, “Salgın boyunca süreçten en olumsuz etkilenen ve artık bitme noktasına gelen esnaf kesiminin başında servisçi esnafı gelmektedir. Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan esnafımıza nakdi destek sağlanmalıdır. Kısıtlamalar nedeniyle çalışamayan esnafımız bırakın ev geçindirmeyi, aracına yakıt koyamaz durumda. Bu dönemde esnafımız ya araçlarını satarak mesleği bırakacak ya da nakdi desteklerle bir şekilde ayakta kalacak. Esnafımıza kira, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyebilmesi için aylık nakdi yardım yapılmalı. Bu dönemde SSK, Bağ-Kur ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı. Ayrıca geçmiş dönem borçları için yapılandırmaya başvuran esnafın tüm borçları faizsiz olarak en az 1 yıl süreyle dondurulmalı.” şeklinde konuştu.





Oda Başkanı Elmadağlı, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililerden acil isteklerini şöyle sıraladı:



“1- Türkiye genelinde binlerce servis aracı salgın nedeniyle atıl olarak garajlarda yatıyor. Dolayısıyla diğer sektör temsilcilerini de mağdur etmeden ihtiyaç halinde Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere büyükşehirlerde, sabah ve akşam mesai saatlerinde araca ihtiyaç vardır. Belli zaman aralıklarında servis araçları belirlenen güzergahlarda toplu taşıma yapabilirler. Bu hem trafiği rahatlatır hem de diğer toplu taşım araçlarının yükünü azaltır. Ayrıca toplu taşımadaki aşırı yolcu kapasitesi bu yolla ortadan kalkar…

2- Servis araçları, filyasyon ekiplerince ve yaşlılarımıza hizmet amacıyla kullanılabilir.

3- Biz servisçi esnafı olarak Bağ-Kur primi ödüyoruz. Primimiz SSK priminden daha yüksek olmasına rağmen bazı haklardan faydalanamıyoruz. Bu ayrımcılığa son vererek SSK'lı işçilerde olduğu gibi Bağ-Kur ödeyen esnafa da salgın döneminde işsizlik maaşı ya da kısa çalışma ödeneği gibi bir uygulama devreye sokulmalı. Bağ-Kur primleri dondurulmalı. Sağlıktan faydalanmaları sağlanmalıdır.

4- Esnafımıza Halkbank ve Esnaf Kefaletlerinden kullandırılan krediler tekrar ertelenmeli ve servis araçlarının 2020-2021 yıllarının MTV'si iptal edilmeli.

5- Esnafımıza faizsiz ve 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli 50 bin TL kredi verilmeli. Sicili bozuk olan esnafımız da bu imkanlardan faydalandırılmalıdır.

6- Okul taşıtlarında 03.09.2021 yılında mecburi olması gereken koltuk sensörü, kamera sistemleri ve mesleki yeterlilik belgesi gibi yönetmelik maddeleri, maliyetli olması ve esnafın çalışmamasından dolayı acilen iptal edilmelidir.

7- Kamu Kurumu ihaleleri şartnamesinde 2-3 yaş servis aracı istenmektedir. Kamu ihalelerinde en fazla 10 yaş servis aracı istenirse kamuda da esnafımızın çalışmasının önü açılmalıdır.

8- Aylardır iş yapamayan, marşa basmayan servisçi esnafı, evine ekmek götüremediği gibi araçlarını, trafik sigortası ve kaskolarını yenileyemediği için trafiğe çıkaramamaktadır.

9- Diğer önemli bir konu ise araçlarının yaşı dolduğu için kredi ile yeni servis aracı alan ve borçlarını ödeyemeyen servisçimizin acilen özel bankalara olan yüksek faizli kredileri, devlet bankaları tarafından faizsiz yeni kredilerle yapılandırılmalıdır.

10-Öğrenci servisi yapan esnaflarımız 1 yıldır çalışamadıkları için artan araç fiyatları nedeniyle araçlarını değiştirme fırsatları kalmamıştır bu sebeple öğrenci servislerinde 12 olan yaş sınırı 16 yaş olarak değiştirilerek esnafımızın nefes alması sağlanmalıdır.

Koronavirüs salgının ardından okulların kapanması ile faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Türkiye geneli 320 bini aşkın servisçi esnafımız zor günler geçiriyor. Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan ve devletten hiçbir destek alamadığı için kendi kıt imkânları ile evine ekmek götürmeye çalışan servisçi esnafımızın acilen desteğe ihtiyacı var. Çok zor bir süreçten geçen servisçi esnafımızın sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan destek bekliyoruz. Eğer bu sektöre sahip çıkılmaz korunup kollanamaz ise Türkiye geneli servisçi esnafının tamamı iflas eder, kent içi trafiği toplu taşımacılığın bitmesinden dolayı olumsuz etkilenir. Bu nedenle bu sektörün gözbebeğimiz çocuklarımızın güvenli taşınması için yaşatılması zorunludur.”