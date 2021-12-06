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Serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtara ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis

ÇORUM'da, oğlunun arkadaşları Tunç Taşar (14) ile Kaan Hakverdi’yi (13) okul servisinde tabancayla öldüren eski muhtar Selfet Başkuş (58), yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 24 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Serviste 2 öğrenciyi öldüren eski muhtara ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis

Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Eski muhtar Selfet Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi’yi araçta tabancayla vurdu. Taşar ve Hakverdi, ağır yaralı kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından bir yakınına giderek, "Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet" diyen Başkuş, jandarmaya teslim oldu. Mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

SANIKTAN ‘İSTİSMAR’ İDDİASI

Sanık Selfet Başkuş, yargılandığı davada bugün, karar için son kez hakim karşısına çıkarıldı. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da yer aldı. Önceki duruşmada yaptığı savunmayı tekrarlayan Başkuş, hayatını kaybeden çocukların, oğluna istismarda bulunduklarını iddia ederek, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 24 YIL HAPSE ÇAPTIRILDI

Son savunmasında da, "Çok pişmanım. Bana lanet olsun. Keşke kendimi öldürseydim. Çocuğuma cinsel istismardan dolayı bunu yaptım" diyen Başkuş hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti sanığa, Kaan Hakverdi'yi öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet, Tunç Taşar'ı öldürdüğü için ise 24 yıl hapis cezası verdi. Karar üzerine mahkeme heyetine dönen Başkuş, "Karar verdiniz mi? Öyleyse inşallah sizin çocuğunuzun da başına gelir” dedi. Mahkeme heyeti, Başkuş'un bu sözlerini de zapta geçirdi.

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