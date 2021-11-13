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Ses Yayınları’ndan Türkiye geneli LGS deneme sınavı

Ses yayınları milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Liselere Giriş Sınavı için Türkiye geneli deneme sınavı yapıyor. 3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak olan Türkiye geneli LGS deneme sınavına İşler Kitabevlerinden müracaat edilebiliyor.
Ses Yayınları’ndan Türkiye geneli LGS deneme sınavı

Gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sınav odaklı eğitim modeli uygulanıyor. Günümüz eğitim sisteminde iyi bir lisede eğitim ve öğretim görmenin yolu sınavlardan geçiyor. Böyle bir durumda da öğrenciler sınava hazırlanırken ve yarışta başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu noktada ise gündeme yardımcı ders kaynakları geliyor.

MÜFREDATA UYGUN YENİ TARZ SORULAR

İşler Yayın Grubu çatısı altında faaliyet yürüten SES Yayınları da LGS hazırlık alanında çok önemli yardımcı kaynak eser üreten bir yayınevi olarak dikkat çekiyor. Müfredata uygun, video çözümlü, MEB uyumlu, yeni tarz konu anlatımlı içerikler ve soru bankaları üreten SES Yayınlarının eserleri LGS hazırlık öğrencilerinin en çok tercih ettiği eserler arasında yer alıyor. Öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin en beğendiği yayınlar arasında gösterilen Ses Yayınları, 2021-2022 LGS hazırlık için çalışmalarını hummalı biçimde sürdürüyor. 

MÜRACAAT İŞLER KİTABEVLERİNDEN

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk Türkiye geneli deneme sınavı takvimini belirleyen ve hazırlıklarını son noktaya getiren SES Yayınları yöneticileri, 3-4 Aralık 2021 tarihine odaklanmış durumda.

Ses yayınları milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Liselere Giriş Sınavı için Türkiye geneli deneme sınavı yapıyor. 

Ses'in lgs deneme sınavına katılmak isteyen aday öğrenciler Türkiye  Geneli Deneme Sınavı’na ülke genelinde 500 bayii ve şubesi bulunan İşler Kitabevlerinden müracaat edebilecek.

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SINAV SONUÇLARI 7 ARALIKTA

Ses Yayınlarının düzenlediği Türkiye Genele LGS Deneme Sınavı’na; sınav verisi yükleme tarihi: 6 Aralık 2021 olarak belirlenmiş. Cevap anahtarı yayın tarihi de 7 Aralık 2021, saat 09:00 olarak ilan edilmiş. Sonuç açıklama tarihi ise: 7 Aralık 2021’de saat 23:00 olarak duyurulmuş.  
 

Gazete İlksayfa

 

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