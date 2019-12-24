Eski Maltepe Pazarı içerisinde bulunan “Sesli Kütüphane” görme engelli vatandaşların sesi oluyor. Tamamı gönüllü okuyucular tarafından seslendirilen kitaplar, vatandaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.

Çankaya Belediyesi’nin görme engelli vatandaşlar için oluşturduğu Sesli Kütüphane görme engelli vatandaşların sesi oluyor. Tümü, gönüllü okuyucular tarafından seslendirilen kitaplar, görme engelli vatandaşlara ücretsiz sunuluyor. Kütüphane koordinatörü Murat Köseler, şimdiye kadar kütüphanede yaklaşık 350 kitabın seslendirildiğini belirterek, gönüllü okuyucu olmak isteyenleri kütüphaneye davet ediyor.

GÖNÜLLÜ OKUYUCULAR SESLENDİRİYOR

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan sesli kütüphanenin koordinatörü Murat Köseler, kütüphane hakkında şu bilgileri veriyor, “Burada gönüllü okuyucular tarafından seslendirilen kitaplar, görme engelli vatandaşlarla buluşturuluyor. İnternet ortamına yüklenen seslendirilmiş kitaplar bir uygulama aracılığı ile görme engelli vatandaşlarımıza sunuluyor. İnternete erişimi olmayan vatandaşlarımıza ise cd, harici disk vb. ile ulaştırılıyor” dedi.

ÖNCE DENEME KAYDI

Seslendirmeleri gönüllü okuyucuların yaptığını dile getiren Köseler, “Gönüllü okuyucu olmak isteyen vatandaşlarımızdan burada bir deneme kaydı oluşturuyoruz. Bu kayıt kurulumuz tarafından değerlendiriliyor. Yeterli görüldüğü takdirde okuyucu her hafta düzenli bir şekilde mesai saatleri içerisinde gelerek kitabı okuyup, bitiriyor.”

HER TÜRDEN KİTAP

“Kitap türleri ise hemen hemen her alanda okunuyor. Talebe göre değerlendirilen, bizim seçtiğimiz kitaplar da var. Nadir bulunan kitapları da okuyoruz. Burada okuyucunun ses kalitesini dikkat ediyoruz. Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Stüdyomuzda profesyonel bir şekilde hazırlandı. Amacımız dinleyicilere kaliteli içerik sunabilmek. Şimdiye kadar 350’e yakın kitabı seslendirdik. Şimdiye kadar yaklaşık 150 okuyucu kitap seslendirdi” diye konuştu.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

İçeriklere ulaşmanın ise ücretsiz olduğunu söyleyen Köseler, engelli raporu ve kimlik fotokopisi ile gelen vatandaşların üye olarak bu hizmetten faydalandıklarını söyledi. Ankara’da bu işi yapan tek belediye olduklarını da dile getiren Köseler, her yaştan vatandaşa uygun kitaplar bulunduğunu ifade etti.

81 İLDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Görme engelli vatandaşlar için sesli kütüphanenin büyük önem arz ettiğini, kabartma kitapların basımın maliyetli ve zahmetli olduğunu belirten Köseler, “Vatandaşlarımız hizmetten çok memnunlar. Onlar için bu kitaplar çok önemli ve değerli. İçeriklere sadece Ankara’daki görme engelli vatandaşlarımız değil tüm Türkiye’deki engelli vatandaşlarımız ulaşabiliyor. Gönüllü okuyucu olmak isteyenler bize ulaşsın. Aynı zamanda kitap bağışı da alıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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