SESSİZ DEVRİM ve SONUÇLARI..!?

Efendim malumunuz, "DEVRİM" kelimesi tarihte literatüre 1789 Fransız ihtilali ile girmiş olup, 1917 de Rus Bolşevik İhtilali devam etmiştir. Her iki devrimin ortak özellikleri ise kanlı ve mevcut iktidara "sosyal patlama" şeklinde olmuştur.

Müteakiben 1. ci Dünya Savaşı hemen sonrasında Mondros mütarekesi sonucunda Kurtuluş Savaşı başlamış buna bir nevi "ANADOLU İHTİLALİ" diyen kimi tarihçiler de mevcut olup 1923 te Cumhuriyetin İlanı ile "CUMHURİYET REJİMİ / 6 OK DEVRİMİ" Mustafa Kemal Atatürk ve en yakın silah arkadaşları ile gerçekleşmiştir.

Gerçi Cumhuriyet Devrimi TBMM de yasalar ile gerçekleşmiştir. Anayasa ve Kanunlar ile olmuş olup, zamanın şartlarına göre (kitle iletişim araçları vb.) değerlendirme yapılırsa fevkalade yerinde olur.

Gelelim bir ara söylenen konu başlığımız olan, "SESSİZ DEVRİM e"... Fazla geriye gitmeden tarihe bakarsak çok partili rejime geçildiğinde 1946 ve 50 sonrasını ele alırsak 2007 e-muhtra ya kadar hesapladım ortalama her 10 yıla bir demokrasiye, balans ayarı hep asker kanadından geldi.

Neydi şöyle ki ; 1960 ihtilali ile Başbakan Menderes ve iki bakanının asılması, 1971 muhtırası, 1980 Kenan Evren İhtilali, 28 Şubat 1997 Post modern darbe, 2007 e-muhtra, ve apayrı okyanus ötesinden 15 Temmuz 2016 Hain Darbe girişimi... Yaşayıp toplumun gerginleşmesi, saflaşması, gruplaşması ortamı oluşturdu.

Konu başlığımız tahtında kısa dipnot aktarımımızdan sonra, esasen "Sessiz Devrim" e değinelim. Türkiye de "SESSİZ DEVRİM" >> 3 Kasım 2002 yılında AKPARTİ iktidarı ile başladı. 2007 e-muhtra ile duraksatıldı. 15 Temmuz 2016 Hain Darbe girişimi ile kısmen durduruldu. 17 yıllık tek başına AKPARTİ iktidarı ile neler oldu bir bakalım isterseniz.

1. Türkiye de kangren olmuş başörtüsü sorunu, yasağı kalktı. Ne oldu? Bu hususta faydalanan menhus ruh derin devlet şoka uğradı. İrana, Suudi Arabistan'a mı döndük mü? yooo... Eeee... Toplum bu yasağı zaten benimsemiyordu.

2. 70 yıllık Cumhuriyet döneminden kalan, Alman, İsviçre, İtalyan, Fransız kopyala yapıştır kanunlarımız köklü değişti. Misalen Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Medeni Kanunu gibi. Hukukçularımız bile bu hususta rahatladı. %100 yerli ve milli kanunlarımız çıktı bizde yaparız ey Avrupa Birliği ve BM gibi serzenişleri sevince boğdu.

3. Parlamenter sistem den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi / Başkanlık sistemine geçtik. Başbakan tarihe karıştı. Bu sürecin son Başbakanı sayın Binali YILDIRIM bey, hem 15 Temmuz’u yaşadı hemde Başbakanlığı referandum ile tarihe karıştı.

4. Alt yapı ve üst yapı Cumhuriyet tarihinde rekorlar kırıldı. Ulaşımda THY Avrupa da 1. ci Dünya da ilk 5 e girmesi, Otoyollar / Duble yollar, Havalimanları, tüneller, köprüler, sağlıkta reform SGK ve modern hastaneler, Yargı da reform ve modern adliyeler, Milli Eğitim de Revizyon ve akıllı tabletler modern okullar, YÖK te reform modern üniversiteler, Savunma Sanayii de reform %24 lük yerli ve milli savunma sanayinin %80 e çıkması gibi daha birçok reformlar "Sessiz Devrim" ler yaşandı. Halk her seçimde canı gönülden destekledi.

Ne zaman a kadar? Son yerel ve Genel Seçime kadar. Sorun neydi? Demirel in dediği gibi Tencere boş kaynarsa halk sandıkta ayar verir. En büyük ayar Ankara ve İstanbul ve kimi Büyükşehir Belediyelerin Cumhuriyet Halk Partisi ne geçmesiydi. Peki Akparti bu mesajı ciddi manada kavrayabildi mi? Sanmıyorum. Güç zehirlenmesi devam ediyor. TBMM de kavgalar, gerilimli komisyonlar... Halk izliyor.

Birde şu var. 1995 / 2000 sonrası doğanlar "SESSİZ DEVRİM" e beni enterese etmez diyor. Cebime bakarım, diplomamın karşılığı işime bakarım diyor. Başkan ERDOĞAN ın danışmanları bunu kesinlikle irdelemeli. Toplamda şu kadar oyumuz var rahatlığını, matematiksel hesabı bırakmalı. DSP lideri Bülent ECEVİT son Başbakanlığı döneminde %21ile gelmişti değil mi? 3.5 yıllık iktidarında %1 ile tarihe gömülmesi mi?

Bu hafta asgari ücret komisyon toplantıları var. Bu toplantılar toplum nazarında anlık oy kazandıran ve oy kaybettiren toplantılar olduğu aşikar. Hali hazırda 2020 TL asgari ücret ortalama 750 TL kiralık evleri düşünürsek vatandaşın vay haline. Doğruya doğru demek erdemliktir. Hükümet toparlanmak istiyorsa, tekrardan Sessiz Devrim yapmak istiyorsa şok edip yuvarlak hesap asgari ücreti 3000 / 3500 TL yaptı, yaptı. Hedefindeki 2023 ü rahat rahat görür derim.

Aksi halde asgari ücreti 2500 TL civarında yaparsa 2020 de erken seçim ve iktidar değişimi rahatlıkla olur. Neden mi? Bu minvalde Yeni Refah Partisi ve Babacan oy pastasına şimdiden hazır. Cumhuriyet Halk Partisi de değişim tahtında Ekrem İMAMOĞLU, Muharrem İNCE karizmasıda mevcut. Halk cebine seyyanen zam gibi büyük para girmez ise Siyaset tarihine bakmak yeterli. Batan Gemiler ekonomik buhranlar ile olmuştur.

Sonuç şu, ekonomi, ekonomi, ekonomiii... Trump, Irak / Suriye sorunları stratejik başarısı sandığa yansıtmaz...Derim... Vesselam...