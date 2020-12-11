Sevcan Yaşar'ın darp fotoğrafları dava dosyasına girdi

MİDYAT'IN 8 YILA, YAŞAR'IN DA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Sermiyan Midyat, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Aynı davada Sevcan Yaşar içinde, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla hapis cezası isteniyor.
Basit yargılama usulü ile yapılacak davaya 15 Ocak 2021 tarihinde başlanacak.
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