Sevgi Çiçeği’nin özellikleri neler?
Halk arasında yanardöner, gelin düğmesi, türbe, peygamber çiçeği olarak da bilinen sevgi çiçeği, Dünyada sadece Ankara Gölbaşı’nda Mogan Gölü çevresinde yetişen tek yıllık, kazık kök yapan, kırmızı, pembe, beyaz renkli küçük çiçeklere sahiptir.
Tarla ve yol kenarları, ekili araziler ve nadas alanları, killi, alkali derin topraklar bitkinin habitatını oluşturmaktadır.
Türün yayılış alanı Gölbaşı ve çevresi olmakla birlikte Ankara-Konya karayolu 70. km deki Gölbek köyü yakınlarında da görülmesi, geçmişte türün daha geniş bir yayılışa sahip iken antropojen faktörlerin etkisiyle yayılış alanının daraldığını göstermektedir.
Sevgi Çiçeği’nin tehdit altında mı?
Sevgi Çiçeği (Centaurea tchihatcheffii) populasyonunu tehdit eden başlıca faktörler;
Sevgi Çiçeği’nin yaşam alanını tehdit eden faktörler, doğal alanların yerleşime açılması, habitat bozulması, yoğun tarım, herbisit kullanımı, anız yakılması, kuş zararları, yanlış zamanda toplanmasıdır.
Sevgi Çiçeği koruma altında mı?
Sevgi Çiçeği koruma altında!
Sevgi Çiçeği, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre “Çok Tehlikede” (CR: Criticall endangered) kategorisinde değerlendirilmektedir. Ve Bern Sözleşmesine göre de kesin koruma altında olan bitki türleri arasında yer almaktadır.
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