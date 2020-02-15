Sevgililer Günü'nde tektaş yerine seçtiği buzağıyla çiftlik kurdu.

Antalya'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşinin "Tektaş yüzük mü yoksa buzağı mı alayım?" teklifini buzağıdan yana kullanan Nuriye Kayalı, hayvan çiftliği hayalini 10 yılda gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Antalyalı bir kadın, 10 yıl önce eşinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye ettiği buzağı sayesinde çoğalttığı hayvanlarla "Sevgi" adını verdiği çiftlik kurdu.

Nuriye (42) ile Hüseyin Kayalı (44) çifti, 20 yıl önce severek evlendi. Evliliklerinden üç çocukları olan çift, ailecek mutlu bir yaşam sürüyor. Nuriye Kayalı, bir kurumda işçi olarak çalışan eşine tarlalarda çalışarak destek verdi.

Hüseyin Kayalı, 10 yıl önce 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi hediye almak istediği eşini arayarak, "Tektaş yüzük mü yoksa buzağı mı alayım?" diye sordu. Nuriye Kayalı, hiç düşünmeden tercihini buzağıdan yana kullandı.

Hayvan çiftliği hayaline bebek şefkatiyle büyüttüğü buzağısıyla kapı aralayan Kayalı, 10 yılda 30 büyükbaş hayvanla "Sevgi" adını verdiği bir çiftlik kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eşinin kendisini mutlu etmek için yaptığı sürprizlerin evliliklerini daha da güçlendirdiğini belirten Kayalı, şunları belirtti:

"Eşim bana iki tercih sunduğunda hiç düşünmeden buzağıyı istediğime hiç pişman olmadım. 'Tarlada çalışırken yüzüğü kaybederim, buzağının geleceği olur, üretirim' diye düşündüm. Her şey altın, kıyafet değil. Allah'a şükür o buzağı büyüdü ve onun sayesinde birçok ihtiyacımızı karşıladık. O buzağıdan sonra hayvanlarımız çoğaldı. Biri üniversiteye giden üç çocuğumuzun eğitim masraflarını karşılıyoruz. O hediye hayatımıza yön verdi. Yüzük almış olsaydım ne olacaktı, yerinde duracaktı. Bana bir katkısı olmayacaktı."

En değerli hediyesi olan ve çocuk gibi baktığı, biberonla beslediği buzağının fotoğrafını hala sakladığını dile getiren Kayalı, kadınların üretimi sağlayacak hediyelerle daha mutlu olacaklarına inandığını ifade etti.

Herkes gibi eşini de şaşırttı

Hüseyin Kayalı da eşiyle evliliklerinin sevgi ve saygı çerçevesinde mutlulukla sürdüğünü söyledi.

Eşine sürprizler yapmayı sevdiğini, bir 14 Şubat öncesi aradığı hayat arkadaşının sunduğu teklife verdiği cevabın kendisini de şaşırttığını aktaran Kayalı, "Kadınların genelde ziynete, takılara karşı sempatisi var. Eşimin de tek taş yüzüğü tercih edeceğini düşünmüştüm ama beni yanılttı. Hayvanları çok sevdiği için buzağıyı istedi. Buzağıyı eve getirdiğimde çok mutlu oldu. Elleriyle besledi. Çok çalışarak hayvanlarımızı çoğalttı. Hayvancılık ek işimiz oldu." diye konuştu.

Eşinin buzağıyı tercih etmesine herkesin şaşırdığını anlatan Kayalı, "sevgililer günü buzağısının" hayatlarında dönüm noktası olduğunu ifade etti.