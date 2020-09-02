“Sevgiyle” tedavi edildi

Keçiören Belediyesi bünyesinde Türkiye’nin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olarak hizmet veren Deniz Dünyası’nın gözde üyelerinden iguananın yaşadığı sindirim problemine sevgi sözcükleriyle çözüm bulundu.

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası’nda sindirim problemi yaşayan iguanaya yönelik gösterilen sevgi ve şefkat neticesinde yaşanan ilginç olayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok anlattı.

Altınok, hayvanlara ve doğaya karşı gösterilen sevginin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını vurgulayarak iguananın ilginç öyküsünü şu sözlerle aktardı:

“İguanamızın karnında olması gerekenden fazla bir şişkinlik olduğunu Deniz Dünyası’ndaki görevlilerimiz fark ediyor. Bu probleme çözüm bulmak için de veteriner arkadaşımıza haber veriliyor. Veteriner hekimimiz de iguanamızı muayene ederek, onun karnındaki şişkinliği tespit ediyor.

“İGUANAMIZ SEVGİ SÖZCÜKLERİNE KAYITSIZ KALMADI”

Veteriner hekimimiz iguanaların ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyduğunu bildiğinden, ilgi eksikliği yaşaması nedeniyle sindirim sisteminde bir problemin meydana gelmiş olabileceğini düşünüyor. Bunun üzerine iguanayı kucağına alarak ona sevgi sözcükleri sarf ediyor. Deniz Dünyamızda görevli personellerimizin elinde durmayan iguana veterinerimizin sevgi sözcükleri karşısında mest olmuş halde, onun göğsüne yatarak, ‘güzel kızım, senin ne güzel renklerin var, sen çok tatlısın ’ şeklinde sarf ettiği sevgi sözcüklerini dinlemeye başlıyor. Kendisini 15-20 dakika boyunca veterinerimize sevdiren iguanamız ruhsal olarak rahatlayarak daha sonra midesindeki ve bağırsaklarındaki maddeleri veterinerimizin kucağındayken çıkararak büyük bir rahatlama yaşıyor.

“DİLSİZ DOSTLARIMIZDAN SEVGİMİZİ ESİRGEMEYELİM”

Elbette iguana deyince hepimizin aklında vahşi, yırtıcı, ele avuca sığmayan bir canlı profili geliyor. Biz de bu vesileyle bu canlımızın sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu öğrenmiş oluyoruz. Devam eden süreçte de yine veteriner hekimimiz belirli aralıklarla Deniz Dünyası’na gelerek iguananın ihtiyaç duyduğu sevgi ve ilgiyi göstermeyi sürdürüyor. Haliyle iguanamız da bundan sonraki süreçte herhangi bir problem yaşamıyor. Bizler de bütün canlılarımızın sevgiye ihtiyacı olduğunu bilerek, Yüce Rabbimizin yarattığı, hayatımıza güzellik katan bu dilsiz dostlarımızdan sevgimizi esirgemeyelim.”