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Sevilay yılman’dan ezber bozan Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun yorumu

Ümitcan Uygun’un Aleyna Çakır olayı benzeri bir olayın şüphelisi olarak yani Esra Hankulu'nun ölümü üzerine gözaltına alınması gündemdeki yerini korurken, Habertürk yazarı Sevilay Yılman’dan ezber bozan bir yorum geldi. 
Sevilay yılman’dan ezber bozan Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun yorumu

Türkiye’nin uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntülerinden tanıdığı Ümitcan Uygun’un Aleyna Çakır olayı benzeri bir olayın şüphelisi olarak gözaltına alınması gündemdeki yerini korurken, Habertürk yazarı Sevilay Yılman’dan ezber bozan bir yorum geldi. 

Ankara Mamak’ta Esra Hankulu adlı genç kızın evinde cesedi bulunmuş, birlikte yaşadığı Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Bu isim Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde rolü olduğu iddiasıyla da gözaltına alınmış ancak bir süre sonra serbest bırakılmıştı. 

Gazeteci Sevilay Yılman, Habertürk canlı yayınında Esra Hankulu olayı ve Ümitcan Uygun’un gözaltı haberini öğrenince dikkat çeken yorumlarda bulundu. 

Sevilay Yılman “Çok üzüldüm gencecik bir kız ama... Dayak yiyeceğim biliyorsun..” diye söze başlayıp, şunları kaydetti: 

“Ya böyle problemli bir adamla niye gider birlikte olur bir kadın ya. Bilmiyor olabilir mi? Allah aşkına.. Bütün Türkiye çalkalandı.. Aleyna ile ilgili durumu bir tarafa koy, uyuşturucu kullanırken görüntüleri var. Sorunlu, problemli bir adam. Belli ki aile salmış. Böyle bir adamla, sen niye birlikte yaşarsın ya. Bu kızcağızın anası babası ailesi nerede? Kendimi düşünüyorum; adam rezil bir adam. Böyle bir rezil adamla, gidip neden hala birlikte olurum. " 
 

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