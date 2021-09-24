  • BIST 1.382,050
  • Altın 497,82
  • Dolar 8,8200
  • Euro 10,3250
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Sevil'i öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet

Burdur'un Çavdır ilçesinde, boşandığı Sevil Özel'i (35) bıçaklayarak öldüren Tarkan Altun (38), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.
Sevil'i öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet

Denizli'nin Çivril ilçesinden 3 çocuğuyla birlikte mevsimlik işçi olarak Burdur'un Çavdır ilçesine gelen Sevil Özel, 3 Temmuz 2020'de, 1 yıl önce boşandığı Tarkan Altun tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevil Özel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tarkan Altun ise Burdur Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve asayiş şubesi ekipleri ile Çavdır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla Antalya'nın Korkuteli ilçesi Kayabaşı köyündeki yakınının evinde yakalandı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altun, çıkarıldığı mahkemece 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına, tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Tarkan Altun, "Ben tasarlayarak öldürmedim. Takdir mahkemenin" dedi.

Mahkeme heyeti, Tarkan Altun'u 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti ve cezada indirim yapmadı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokak köpeğine saldıran pitbull sahiplerine 28 bin lira ceza 24 Eylül 2021 Cuma 14:30
  • Sevil'i öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet24 Eylül 2021 Cuma 14:11
  • Denizli'de anaokulu önünde bıçaklı kavga; tekniker yaralandı24 Eylül 2021 Cuma 13:50
  • Erdoğan'dan Biden'a sert eleştiri: Daha önce hiç böyle bir durum yaşamadım24 Eylül 2021 Cuma 13:48
  • Dünyada yangınlarda İHA’ları kullanan ikinci ülkeyiz24 Eylül 2021 Cuma 13:40
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi24 Eylül 2021 Cuma 13:26
  • Şebeke hattı patladı, otoparktaki araçlar sular içinde kaldı24 Eylül 2021 Cuma 13:24
  • Hava yolunu halkın yolu yaptık24 Eylül 2021 Cuma 13:22
  • Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi24 Eylül 2021 Cuma 13:18
  • Bakan Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması24 Eylül 2021 Cuma 13:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti