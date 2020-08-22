  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
Sevilla 6. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

UEFA Avrupa Ligi kupasını, Inter'i 3-2 yenen Sevilla kazandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Sevilla ile İtalya'nın Inter takımı arasındaki maçla belli oldu.

Inter, Almanya'nın Köln kentinde oynanan karşılaşmaya hızlı başladı. 3. dakikada ani gelişen atakta açık alanda topla buluşan Lukaku, geçtiği Diego Carlos tarafından ceza sahasında düşürüldü. Hakem Makkelie bunun üzerine penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Lukaku, 5. dakikada Inter'i 1-0 öne geçirdi.

İtalyan ekibinin üstünlüğü 7 dakika sürdü. Sevilla, Navas'ın sağ kanattan ortasına, De Jong'un ileri doğru atlayarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırıp, skoru eşitledi.

Sevilla, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkan De Jong'un golüyle 2-1 üstünlük yakaladı. Hollandalı futbolcu, serbest vuruştan gelen topu kafa vuruşuyla uzak direğe doğru gönderdi ve ağlarla buluşturdu.

36. dakikada skora yine denge geldi. Brozovic'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Godin, kafa vuruşuyla Inter'in soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitmesini sağladı.

Inter, 65. dakikada önemli bir fırsatı kaçırdı. Barella'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Lukaku, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bounou'yu geçemedi.

Sevilla'nın 74. dakikada kullandığı serbest vuruşta Diego Carlos, Inter savunmasından dönen topu röveşatayla kaleye göndermeye çalıştı. Lukaku'ya çarpan top ağlarla buluştu ve Sevilla 3-2 öne geçti.

82. dakikada Sevilla ceza sahasında yaşanan karambolde top, Alexis Sanchez'in dokonuşuyla kaleye yöneldi ancak Kounde meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Inter'in çabaları sonuçsuz kaldı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Sevilla şampiyon oldu.

Sevilla 6'da 6 yaptı
Turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla, çıktığı 6. finalden de kupayla ayrıldı.

İspanyol kulübü, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016'dan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Öte yandan, bu sezon turnuvaki 7. golünü atan Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 11. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da skor üreterek kendisine ait rekoru geliştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı21 Ağustos 2020 Cuma 11:32
  • Bafetimbi Gomis yine maç sırasında bayıldı21 Ağustos 2020 Cuma 10:03
  • Beşiktaş savunmasını Welinton'la güçlendirdi21 Ağustos 2020 Cuma 10:03
  • Elneny'den Beşiktaş'a veda mesajı21 Ağustos 2020 Cuma 10:02
  • Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı21 Ağustos 2020 Cuma 10:01
  • Medipol Başakşehir Martin Skrtel'in sözleşmesini uzattı21 Ağustos 2020 Cuma 10:01
  • Galatasaray'da yeni sezon mesaisi20 Ağustos 2020 Perşembe 19:07
  • Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor20 Ağustos 2020 Perşembe 18:10
  • Süper Lig’de ilk kademenin lideri Fenerbahçe20 Ağustos 2020 Perşembe 17:12
  • Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: Bu çatı altında olmak büyük onur20 Ağustos 2020 Perşembe 16:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti