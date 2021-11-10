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Sevimli Dostlar Yeteneklerini Sergiliyor

Sincan Belediyesi can dostlarımızın beslenme ve barınak ihtiyaçlarının karşılamasının yanı sıra rehabiliteleri ve eğitimlerine de önem veriyor.
Sevimli Dostlar Yeteneklerini Sergiliyor

Polatlar Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Polatlar Mahallesinde çalışmaları devam eden, 3 etap olarak planlanan ve ilk etabı tamamlanan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde “Eğitim Parkuru” hizmet vermeye başladı. Sokak hayvanları kısırlaştırma ve aşılama işlemleri de hızla devam ediyor.

Sincan Belediyesi Polatlar Mahallesinde 3 etap olarak planlanan ve ilk etabı tamamlanan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar hızla devam ediyor. Merkezde sokak köpeklerinin eğitilerek rehabilite edildiği “Eğitim Parkuru” tamamlandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 13 personelin görev yaptığı Eğitim Parkurunda köpek temel eğitim alanı ile serbest oyun alanı yer alıyor. Ayrıca rehabiliteye ihtiyacı olan köpekler için bir de havuz bulunuyor. Parkurda eğitim alarak rehabilite edilen köpeklerin eski sağlığına kavuşması amaçlanıyor.

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Aşılama ve Kısırlaştırma İşlemleri

Merkezde aşılama ve kısırlaştırma işlemleri devam ediyor. Sahipsiz sokak hayvanları aşılanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri aşılama işlemini sahipsiz sokak hayvanlarına uyguluyor, kısırlaştırma işleminin ardından köpeklere küpe takılıyor. 2020 yılından bu yana 1933 adet sokak köpeği kısırlaştırıldı. 2995 adet sokak köpeği aşılandı. 4768 sokak hayvanı ise yerinde tedavi edildi. 

Vatandaşlar saldırgan, başıboş ya da hasta-yaralı sokak hayvanlarını Sincan Belediyesi’nin 444 4 762 nolu Çözüm Merkezine ihbarda bulunuyor. Ekipler adrese intikal ediyor; hasta, yaralı sokak hayvanları yerinde tedavi ediliyor ya da kliniğe getiriliyor. Gerekli bakım ve tedavi işleminin ardından sokaktaki canlar doğal ortamına bırakılıyor. Kısırlaştırma işlemi sırasında bakanlık onaylı küpeler köpeklere takılıyor. Aşılama yapılıyor doğaya salınıyor. Hasta hayvanlara da aşılama yapılıyor.

Güçten düşmüş ve bakıma muhtaç olan hayvanların bakımları ve tedavileri için 33 adet padoktan oluşan, her bir padokta 6 hayvana bakılabilecek geniş bir ortam sağlanıyor. Riskli hastalık taşıyan, belirtisi olan ve bulaşıcılık riski olan hayvanların bakım ve tedavileri için karantina alanı da bulunuyor.

Tesiste binicilik eğitimi de verilecek

Ata sporumuz binicilik parkuru da yeni merkezde hizmet verecek. Merkezi ziyarete gelen vatandaşlar hem ata binme deneyimi yaşayacak hem de aileleriyle keyifli vakit geçirebilecek. Ayrıca engelli çocukların rehabiliteleri için at biniciliği eşliğinde hipoterapi eğitim alanı da bulunuyor.

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