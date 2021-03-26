  • BIST 1.382
  • Altın 451,128
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -2 °C
»

Sevimli misafirler sahiplendirilecek

Keçiören’in farklı noktalarında bulunan ve anneleri kaybolan 6 yavru kediyi koruma altına alan Keçiören Belediyesi, belediyenin kurumsal web sitesinde yer alan ‘Sahiplenmek İstiyorum’ platformu ile sevimli kedileri sahiplendirmeye hazırlanıyor.
Sevimli misafirler sahiplendirilecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise sokak canlılarını korumak ve yaşatmak için Türkiye’nin en modern rehabilitasyon merkezlerinden birini kurduklarını belirterek şunları söyledi:
“Türkiye`nin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahibiz. Hayvanlarımızı tedavi etmek için rehabilitasyon merkezimize birçok yeni cihaz aldık. Aşıları ve ameliyatları ücretsiz yapıyoruz. Canlılarımıza diş tedavileri de dâhil olmak üzere birçok tedaviyi burada yapabiliyoruz. Belediyemize ait internet sitemizde bulunan ‘Sahiplenmek İstiyorum’ seçeneği üzerinden de hayvanlarımızı sahiplendirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

dsa_6717.jpg

KEDİLER SAĞLIKLI 
Bu arada Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde veteriner hekimlerin gözetimi altında olan 6 minik kedinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Belediyesi 56. yaşını kutladı27 Mart 2021 Cumartesi 00:21
  • Yeni muhtarlardan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e ziyaret 27 Mart 2021 Cumartesi 00:20
  • Çankırı Küpecik Peyniri’nin Deneme Üretimi Yapıldı27 Mart 2021 Cumartesi 00:19
  • Gölbaşı Belediyesi 56 yaşında26 Mart 2021 Cuma 04:23
  • Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor'a gol yağdırdı26 Mart 2021 Cuma 03:21
  • Bayilik uygulaması başladı26 Mart 2021 Cuma 02:19
  • Kütüphanelerde drama ve meddah gösterisi26 Mart 2021 Cuma 01:27
  • Pursaklar’a Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanı26 Mart 2021 Cuma 00:29
  • Protokol imzaları kadının emeği için atıldı26 Mart 2021 Cuma 00:28
  • Boccenin beşiğinde dostluk turnuvası 26 Mart 2021 Cuma 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti