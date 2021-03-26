Sevimli misafirler sahiplendirilecek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise sokak canlılarını korumak ve yaşatmak için Türkiye’nin en modern rehabilitasyon merkezlerinden birini kurduklarını belirterek şunları söyledi:
“Türkiye`nin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahibiz. Hayvanlarımızı tedavi etmek için rehabilitasyon merkezimize birçok yeni cihaz aldık. Aşıları ve ameliyatları ücretsiz yapıyoruz. Canlılarımıza diş tedavileri de dâhil olmak üzere birçok tedaviyi burada yapabiliyoruz. Belediyemize ait internet sitemizde bulunan ‘Sahiplenmek İstiyorum’ seçeneği üzerinden de hayvanlarımızı sahiplendirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
KEDİLER SAĞLIKLI
Bu arada Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde veteriner hekimlerin gözetimi altında olan 6 minik kedinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
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