Sevimli ördek Keçiören Belediyesi'ne emanet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bir hayvansever tarafından belediyeye bırakılan hasta ördeğin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınarak sağlığına kavuşturulduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Duyarlı bir vatandaşımız tarafından belediyemize emanet edilen ördeğimizi bir süre rehabilitasyon merkezimizde gözetim altında tuttuk. Herhangi bir hastalığı olup olmadığını kontrol ettiğimiz ördeğimizin tedavisini tamamladık. Bu güzel canlımızı birkaç gün sonra Doğal Yaşam Parkımızdaki diğer ördeklerimizin yanına bırakarak daha güzel bir yaşam alanı sunacağız.” dedi.

ÖNCE TEDAVİ SONRA DOĞAL YAŞAM

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ilçede ikamet eden bir hayvansever tarafından belediyeye getirilen sevimli örediği müşahede altına aldı. Bakım ve tedavisi titizlikle yürütülen ördek önümüzdeki günlerde Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda yeni yuvasına kavuşacak.

BAŞKAN ALTINOK: CAN DOSTLARIMIZI YAŞATIYORUZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaralı ve bakıma muhtaç olan canlılara sağlıklı bir yaşam sunmak için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teknolojik yeni cihazlar alındığını belirtti. Altınok, “Yüce Rabbimin yarattığı dilsiz, güzel ve masum canlılarımızın bizlerde vebali ve sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Nerede bir canlımız zor durumda kalsa belediye ekiplerimiz olay yerine giderek bu can dostlarımızın yaşaması için anında müdahale ediyorlar.” ifadelerini kullandı.