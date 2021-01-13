Sevimli patilere ahşap yuvalar

Yıl içinde sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Mamak Belediyesi yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Kış aylarının gelmesi ve soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde, ilçe genelinde belirlenen noktalara köpek kulübeleri yaptı ve yerleştirdi. Kış mevsiminde sokak hayvanlarının üşümemesinin önüne geçmek istediklerini belirten Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin,”Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz güzel varlıkları bu soğuk kış günlerinde yeni kulübelerimizde misafir ediyoruz. Can dostlarımız kış mevsiminden dolayı kimi zaman yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle ilçemizin belirli noktalarına kuru mama bırakmak koşuluyla onların hayatta kalmalarını sağlıyoruz” dedi. Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü marangozları tarafından her detayı düşünülerek yapılan kulübeler, sevimli dostların bu soğuk günleri atlatmasına da yardımcı olacak. Ekiplerin çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen sokak hayvanlarının, çalışmaların bitmesinin ardından yeni yuvalarına alışması da zor olmadı.

Başkana teşekkür

Hayvan dostu çalışmaları dolayısıyla Mamak Belediyesi’ne teşekkür eden hayvan severler de “Mamak Belediyemiz, can dostlar için bir çatı onlar için bir barınak yapıyor. Hem besleme odakları hem de mama desteği ile belediyemiz sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.