Sevindiren haber Rusya'dan geldi: Koronavirüs ilacı

Fransa'da koronavirüs hastalarında sıtma ilacının kullanılmasının ardından, Rusya da sıtmaya karşı kullanılan ilacın bazında korona enfeksiyonun tedavi şemasını geliştirdiğini duyurdu.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

FRANSA'DA KORONAVİRÜS HASTALARI İÇİN YAZILABİLECEK

Fransa'da sağlık bakanlığının aldığı karar ile doktorlar Kovid-19 hastaları için sıtma ilacı klorokin yazabilecek. İlaçlar, tedavisi evinde sürdürülen hastalara da reçete ile verilebilecek.

Alınan kararda "Klorokin ile lopinavir ve ritonavir kombinasyonu doktor kontrolünde ve sorumluluğunda yazılabilir." denildi.

HASTALAR 6 GÜN İÇERİSİNDE KURTULMUŞTU

Sıtma ilacının Kovid-19 hastalarında olumlu sonuç verdiği ortaya çıkmıştı.

Fransız doktor Didier Raoult, Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Doktor Rault, deneysel tedaviyi kabul eden 24 hastanın yüzde 75'inin 6 gün içerisinde virüsten kurtulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu karar sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #merciprofesseur (Teşekkürler Profesör) etiketiyle, bu alandaki çalışmalara öncülük edenlerden Prof. Dr Didier Raoult'a teşekkür etti.