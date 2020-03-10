Şevket Kazan hayatını kaybetti

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından ve Milli Görüş davasının öncü isimlerinden eski bakanlardan Şevket Kazan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden, eski Adalet Bakanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şevket Kazan ahirete irtihal etti.

Şevket Kazan, yarın Hacı Bayram-ı Veli Cami'nde ikindi namazına mütabiken kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN MESAJ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Milli Görüş Hareketi öncülerinden, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz ve Eski Adalet Bakanımız Şevket Kazan ağabeyimiz ahirete irtihâl etmiştir. Kıymetli Büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağrifet, ailesine ve camiamıza sabr-ı cemil niyaz ederim. Mekanı cennet, makamı alî olsun." ifadelerini kullandı.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı.

1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçildi. Aynı yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet bakanı, Kasım 1976'da da I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı oldu.

1977'de Zonguldak'tan milletvekili adayı ve kısa süre sonraki yerel seçimlerde 1977'de de MSP'den İstanbul belediye başkan adayı olduysa da iki seçimi de kaybetti.

12 Eylül'den sonra 1 yıl süreyle tutuklu kalan Şevket Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991'de Refah Partisi'nden tekrar milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan Refahyol hükumetinde Adalet bakanı oldu.