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Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı.
Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı

Dün vefat eden Şevket Sabancı'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Sabancı Ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Şevket Sabancı hakkında:
1936 yılında Kayseri'de doğan Şevket Sabancı, yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde tekstil mühendisi olarak tamamladı.

Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucu ortakları arasında yer alan Şevket Sabancı, uzun yıllar Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı.

60 yıllık iş hayatının ilk 40 yılında Sabancı Holding'in başta tekstil ve otomotiv olmak üzere sanayinin tüm alanlarında büyümesine önderlik yaptı. 1980 yılından itibaren yurt dışına taşınarak Sabancı topluluğunun küreselleşmesinde lider rol oynadı.

2000 yılında Esas Holding’i kurdu. 2015 yılında Esas Holding'in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal'in kuruluşuna önderlik yaptı.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.

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