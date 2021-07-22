Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı vefat etti.

Elde edilen bilgiye göre, bir süredir tedavi altında olan Şevket Sabancı 85 yaşında hayatını kaybetti.

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu. Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamladı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Şevket Sabancı, ailesiyle birlikte 2000 yılında Esas Holding'i kurdu.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.

Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu bulunuyor.

Güler Sabancı, Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabancı Ailesi’nin kıymetli büyüklerinden, Holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."