Seyahat Acentelerinden destek talebi

ATO Seyahat Acentesi Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş pandemiyle beraber acentelerin 10 aydır darboğazda olduğunu pek çoğunun kapandığını ya da satılığa çıktığını söyledi.

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri de turizm oldu. Turizmin lokomotifi olarak adlandırılan seyahat acenteleri ise yaklaşık 10 aydır zor günlerin geçmesini işlerin tekrar açılmasını bekliyor. Gazetemize değerlendimelerde bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) 57.Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Sarıtaş, “Açıklanan esnaf destek paketlerinde acentelerin yer almaması bizleri üzdü. Küçük esnaf denilince bakkal manav akla geliyor fakat acentelerin yüzde 80’i şahıs işletmesi ancak zorunluluktan limitet olan yerlerdir. Devletimizin şefkat elini uzatmasını bekliyoruz” dedi. Sarıtaş, acentelerin pek çoğunun kapandığını ya da satışa çıktığını da belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

ACENTELERİN YÜZDE 80’İ KAPALI

“Pandemi nedeniyle Ankara ve diğer illerimizdeki seyahat acentelerinin yüzde 80’i kapalı vaziyette. Burada çalışan personeller kısa çalışma ödeneğinden izinde çıkmış durumda. Yaklaşık 10 aydır kendi birikimlerinden geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Şu an hiçbir gelirleri yok. Ara ara kredi destek paketleri çıktı. Bu desteklerden yüzde 20’ye yakın acente sahibi faydalandı. Borçlarını, kirasını o krediyle ödedi. Şimdi o kredilerin geri ödemesi geldi. Onun ötelenmesi yapıldı. Bu borçlar birikiyor, aidatlar, kiralar birikiyor. İş yapılmadığı sürece bu borçlar ödenemeyecek.”

PANDEMİ DİJİTALLEŞMENİN HIZINI ARTIRDI İŞLER TAMAMEN BİTTİ

“Acente sahibi arkadaşlar darboğazda. Pek çoğu kapandı. Birçok arkadaşımız da acenteyi satma yoluna girdi. Çok fazla satışta acente var. Pandeminin yanı sıra dijitalleşmenin gelişmesi acentelerin işlerine zarar vermeye başlamıştı. Pandemi bu sürecin hızlanmasına sebep oldu ve işlerin tamamen kesilmesiyle karşı karşıya geldik. Şu an acentelerin hiçbir gelir kaynağı yok. Kara yolu ulaşımı sınırlı, havayolu sınırlı. Gelecekte bu acentelerimiz nasıl ayakta duracak bunları bilmiyoruz. Umudumuz aşının bir önce çözüm olarak hayatımıza girmesidir.”

BİZLER DE ESNAFIZ AMA DESTEKLENENLER ARASINDA YOKUZ

“Son açıklanan esnaf destek paketlerinde acentelerin olmamasına karşı bir bildiri yayınladık. Tepkimizi dile getirdik. İlk pandemi patladığından beri bu işlerin kredi ile olmayacağını söyledik. Küçük esnaf denilince akla manav, bakkal gibi bireysel, şahıs işletmeleri akla geldi. Şahıs işletimlerinin yanında Kobiler var. Bunların kapasitesi belli. Türkiye’de bulunan 12 bin civarı acentenin yüzde 80’i şahıs işletmeleri gibi çalışan ancak zorunluktan dolayı limitet şirket olmuş işletmelerdir. Çünkü tüzel kişiliğiniz yoksa acente olamazsınız. Bundan dolayı yanlış bir algı söz konusu oldu zannediyorum. Esnaf deyince şahıs işletmeleri akla geldi. Biz destek alamadık.”

DEVLETİMİZİN ŞEFKAT ELİNİ UZATMASINI BEKLİYORUZ

“Görevimiz icabı esnafla görüş alışverişinde bulunduk. Acenteler aslında memleketimizin milli bir meselesidir. Turizm denince otel nasıl akla geliyorsa o otellerin tanıtılıp, turistlerle doldurulması gerekiyor. Bunu da acenteler yapar. Dünyadaki turistlerin seyahat rotalarına yönlendirmede bulunan acentelerdir. Bizim olmadığımız bu sektörü yarın yabancı unsurlar doldurulacaktır. Bu da milli bir meseledir. Yabancı unsurlar Avrupa’yı, Akdeniz’i tur olarak satarken Türkiye’yi tercih etmeyebilir. Bu ülkemizin milli sermayesine zarar verir. Biz devletin şefkat elinin seyahat acentelerine de uzatılmasını istiyoruz. Bir turistin gelmesi 34 kalem sektörün faydalanmasını sağlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşüldü. Bakanlık 50 bin TL bir kredi çıkardı acentelere. Bu kredileri kullanmak için fazla bir kıstas aranması nedeniyle acentelerin yüzde 20’sinden azı ancak kullanabildi.”

Erkal Erdoğan //İLKSAYFA