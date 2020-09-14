Seyhan Baraj Gölü’nden cansız manken bacağı bile çıktı

Adana’da, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle yapılan temizlik çalışmalarında, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından Seyhan Baraj Gölü’nden çıkarılan tabanca, cansız manken bacağı, lastik, yağ filtresi gibi atık ve çöpler, sergilendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Denizcilik Şube Müdürlüğü’nce 15 Eylül Dünya Temizlik Günü sebebiyle Seyhan Baraj Gölü’nde temizlik çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarınca gölden çıkarılan tabanca, cansız manken bacağı, lastik, ağ atıkları, yağ filtresi, içki şişeleri gibi atık ve çöpler, Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru’nda kurulan stantlarda sergilendi.

Toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye çalışanları, öğrenciler ve TEMA üyeleriyle birlikte mıntıka temizliği yaptı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Başkan Karalar, temiz bir Adana istediklerini belirterek, "Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, bu konuda başarılı olabiliriz. Gölümüzün uzantısı, Adana için büyük bir zenginlik. Bunun için toplu olarak kullanılan, halka açık alanlarımız, caddelerimiz, sokaklarımız, nehirlerimiz ve gölümüz temiz tutulmalı. Biz de bunun için teyakkuzdayız" diye konuştu.