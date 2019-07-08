Şeyhin eşi kaçmıştı! Yasak aşk skandalı patlak verdi

Dubai Şeyhinin kaçan eşi hakkındaki yeni gelişmeler şoke etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un ülkeyi terk edip İngiltere'de sığınma talebinde bulunduğu söylenen karısı Prenses Haya'nın Londra'daki yaşamı hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

Bangladeş merkezli haber sitesi weeklyblitz'de yer alan habere göre, İngiltere'de okuyan Prenses Haya, eğitim süresi boyunca son derece özgür bir hayat yaşadı ve bu süreçte çok sayıda erkek arkadaşı oldu.

Eşi ile boşanma sürecinde olan Ürdün Kralı'nın kızı Prenses Haya'nın, Dubai hükümetine ait Londra merkezli bir güvenlik şirketi UK Mission Enterprise Limited'ta çalışan bir koruma ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

İngiliz asıllı korumasıyla ilişkisi olan Prenses Haya, ilişkisi ortaya çıktıktan sonra eşi Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'dan, Afrikalı suç ortakları ile sahte altın satımı gibi bazı dolandırıcılık yöntemleri ile para koparmaya çalıştı.

weeklyblitz'e konuşan kaynaklar, Prenses Haya'nın koruması ile yeni bir hayata başlamayı ve evlenmeyi istediğini fakat eşi Al Maktum'dan para alamadığı için ümitsizliğe düştüğünü söyledi.

Prensesin kardeşi Ürdün Kralı Abdullah'ın da, Haya'nın yasak ilişkisinden haberdar olduğu ve Ürdünlü akrabalarının Haya'ya, eşinden rahat yaşam sürebileceği miktarda para alması önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Prenses Haya'nın Londra'da kaldığı söylenen 85 milyon sterlinlik evde erkek arkadaşı ile yaşadığı, Haya'nın bu evi 2017 yılında Hint milyoner Lakshmi Mittal'dan satın aldığı belirtildi.

Orta Doğu'daki kaynaklara da yer verilen haberde 69 yaşındaki Dubai Şeyhinin, eşi Haya'nın koruması ile olan yakın ilişkisinden son derece rahatsız olduğu bilgisine yer verildi.

Prenses Haya'nın, bir dönem İngiltere ordusu için de çalıştığı bilgisine ulaşılan İngiliz erkek arkadaşına oldukça pahalı hediyeler aldığı ve bu hediyeler için gerekli parayı eşinden çaldığı öne sürüldü.

69 yaşındaki eşi Al Maktum'dan bir kız ve bir erkek çocuk sahibi olan Prenses Haya'nın 7 Ocak 2012 doğumlu oğlu Şeyh Zayed'in babasının aslında Haya'nın eski bir sevgilisi olduğu iddia edildi.

Bir başka iddiaya göre ise Şeyh Zayed, Prenses Haya'nın okul yıllarından tanıdığı ve at yarışına ilgisi olan erkek arkadaşı ile olan yakın ilişkisinden dünyaya geldi.

Şeyh Zayed'in biyolojik babasının bir başkası olduğu iddiaları, yayınlanan herhangi bir DNA testi olmadığı için doğrulanamadı.

Londra'da bulunan Prenses Haya'nın, yıllardır yakın ilişkisi olan İngiliz Kraliyet Ailesi ile sürekli iletişimde olduğu ve düzenli olarak Prens Charles ve Prenses Camilla Parker ile görüştüğü belirtildi.

İkilinin ilk duruşması 22 Mayıs'ta yapılan boşanma davasının ikinci celsesi 30 Temmuz'da Londra'da Yüksek Mahkeme Aile Birimi'nde görülecek.

Geçtiğimiz günlerde The Guardian'da yer alan haber göre ise Al Maktum'un, geçtiğimiz yıl BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latifa'ya nasıl davrandığına dair ifade vermeye zorlanabileceği de belirtilmişti.

BAE'nin, Haya'nın iadesini istemesi halinde İngiltere ile bu ülke arasında diplomatik bir kriz yaşanabileceği belirtiliyor.

Ürdün Kralı Abdullah'ın da üvey kız kardeşi olan Haya'nın, bu ülke ile BAE arasında da sorun çıkarması ihtimali bulunuyor.

Al Maktum'un geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı kendisine ait bir şiirde, bir kadının "ihanetine uğradığı" anlamına gelen mısralar yer alması da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.

Al Maktum'un 3 karısından 23 çocuğu bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet