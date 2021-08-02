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Seyir halindeki otomobil alev aldı

SİVAS'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Seyir halindeki otomobil alev aldı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Kılavuz kavşağında yaşandı. Sami Kaçmaz yönetimindeki 44 FF 356 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü Kaçmaz otomobili kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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