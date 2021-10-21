Seyir halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada

BALIKESİR’in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Kullanılmaz hale gelen otomobilin yandığı anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.