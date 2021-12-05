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Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup, ayakları ile öndeki aracı iteklediler

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki otomobilin ön kaputuna oturan iki genç, yakıtı biten başka bir aracı ayaklarıyla itekleyerek götürdü. Gençler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup, ayakları ile öndeki aracı iteklediler

Olay, gece saatlerinde Serik-Gebiz yolunda meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı otomobilin yol üzerinde yakıtı bitti. Bunun üzerine genç, olay yerine arkadaşlarını çağırdı. Aracın yanına gelen gençler, kendi otomobillerinin kaputuna oturarak ayakları ile yolda kalan aracı itekledi.

Tehlikeye aldırış etmeyen gençlerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepki çekti. Görüntünün sonunda, itilen aracın sürücüsünün ‘Elit bir insan olmak her zaman zordur’ sözleri dikkati çekti. Jandarma, bu kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

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