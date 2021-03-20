  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi.
Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi

D-100 Karayolu Körfez Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi.

Ankara yönüne giden Sebahattin Şencan yönetimindeki 27 Y 9891 plakalı kamyonet, D-100 karayolu Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi geçişine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Aracı emniyet şeridine çeken Şencan, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seyir halindeyken alev alan kamyonet, yangında kullanılmaz hale geldi20 Mart 2021 Cumartesi 15:34
  • 'Dünya Su Günü' için farkındalık çalışması; yarım litre suyu 500 liraya satışa sundu20 Mart 2021 Cumartesi 14:36
  • Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri 21 parkta yaşatılıyor20 Mart 2021 Cumartesi 13:40
  • Kazada yaralandı, 9 gün sonra yaşamını yitirdi20 Mart 2021 Cumartesi 13:40
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Günümüz insanının aklına, kalbine hitap eden meal çalışmasına ihtiyaç var20 Mart 2021 Cumartesi 09:44
  • Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı yağmur bekleniyor20 Mart 2021 Cumartesi 09:39
  • Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, otomobili ile takla attı19 Mart 2021 Cuma 23:27
  • Otomobille çarpışan hafif ticari araç, uçuruma devrilirken ağaçlara takıldı: 2 yaralı19 Mart 2021 Cuma 23:25
  • Kontrolden çıkan otomobil MOBESE kamerası direğine çarptı: 3 yaralı19 Mart 2021 Cuma 22:30
  • Ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik, yaralandı19 Mart 2021 Cuma 22:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti