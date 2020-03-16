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Seyircisiz derbide gol sesi çıkmadı

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada konuk ettiği Beşiktaş ile berabere kaldı.
Seyircisiz derbide gol sesi çıkmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirme şansını kullanamadı.

Ligde 26. haftaya 49 puanla zirvedeki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in arkasından üçüncü sırada giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında baskı kurduğu siyah-beyazlıların kalesinde birçok pozisyon üreten Galatasaray, buna rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme ihtimaliyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı.

Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un 16 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.

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Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı.

Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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Sahasında Beşiktaş'a 3 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig maçını kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0'lık skorlarla yendi. Galatasaray, bu maçtan da beraberlikle ayrılarak rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini 3 maça çıkardı.

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İkili averajı kaybetti
Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi.

Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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