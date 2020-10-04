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Seymenler, domates hasadında bir araya geldi

Ayaş'ta bir araya gelen Ankara Kulübü Seymenleri, koronavirüs nedeniyle uzun süre ayrı kalmanın hasretiyle gerçekleşen keyifli bir sohbetin ardından el birliğiyle domates hasadı yaptı.
Seymenler, domates hasadında bir araya geldi

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ve Şube Seymenleri ile  Genel Merkez Seymenlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Maden, Ayaş domatesini dünyaya tanıtmak için kolları sıvayan Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Başkanı Selami Başer'i ve beraberindeki Ayaş Şube YKÜ Mehmet Yaldır'ı, Başer'in Ayaş Oltan'daki Ayaş domatesi dışında bir çok sebze ve meyve çeşidi yetiştirdiği büyük bahçe/tarlasında ziyaret ederek, kendilerine günün anısına plaket takdiminde bulundu.

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TOPRAĞA HAYAT KATIYOR 
Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, tarlada bir süre domates hasadı yapmanın kendileri için keyifli bir tecrübe olduğunu belirterek; "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süre çalışmalarda ve etkinliklerde  bir araya gelemediğimiz, Ayaş Şubemizin Başkanı Selami Başer'i ziyaret etmek istedik. Aynı zamanda iyi bir girişimci olan ve kendisini organik tarım işine adayan Selami Başer kardeşimiz Ayaş bölgesine ait yerli tohumlardan domates yetiştiriciliği yapıyor. Ayaş'a geldiğimizde kendisini tarlasında çalışırken bulduk. Bizler de hemen el birliğiyle tarlada çalışmaya koyulduk. Ankara Kulübümüze, Seymenliğe ve kültürel değerlerimize ve ayrıca, Ayaş'a, kırsal kesime ve toprağa hayat katan emeği ve katkısı tartışmasız çok büyük olan Selami Başer kardeşimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"YERLİ TOHUMLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"
Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ve şube Seymenleri ile Genel Merkez YKÜ Gürcan Maden'in ziyaretinden ve gönüllü olarak tarlada kendilerine yardım etmelerinden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getiren Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Başkanı Selami Başer de  şunları ifade etti: "2006 yılında bir avuç tohumla başlayan Ayaş domatesini yeniden hayata geçirme projemiz, on iki yıllık seleksiyon sonrası Ayaş Beyaz Bodur ABB06 ismiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından adımıza tescillenerek yeniden ülkemizin bir değeri olarak kayıtlara geçti. Ulusal Tohumculuk Ayaşlı grup firmamız, tohum ve fide konusunda yerel çeşitleri ön planda tutarak yerli üretime katkı sağlamak adına üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. Hedefimiz, Ayaş bölgemizin sahip olduğu doğal mirasımız diyebileceğimiz değerlerimizin, ayrı bir lezzette olan Ayaş domatesimizin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması. Geleceğimiz olan yerli tohumlarımıza sahip çıkalım, orijinalliğini koruyalım."

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