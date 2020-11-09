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Seymenler'den SMA Tip2 Hastası Mira'nın tedavisi için destek çağrısı

"Miralina Yürüsün" yardım kampanyasına beraberindeki Seymenler ile birlikte katılarak destek veren Ankara Kulübü Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, yardımseverleri  kampanyaya ve Mira'nın tedavi sürecine destek olmaya çağırdı.
Seymenler'den SMA Tip2 Hastası Mira'nın tedavisi için destek çağrısı

Çubuk'ta yaşayan Şeyda-Cihan Pala çiftinin Spinal Musküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan ve kas kaybına yol açan hastalığa yakalanan Mira Lina Pala'nın yaşam mücadelesi sürüyor. 

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Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Çubuk'ta, SMA Tip2 Hastası Mira Lina'yı yaşatmak için özel olarak düzenlenen; giyimden gıdaya çeşitli ürün ve markaların bir araya geldiği kermese katılarak, kampanyaya destek verdi. 

halil-bahadir-saka-ve-cihan-pala.jpgGelirinin, SMA Tip2 Hastası Mira Lina'nın tedavisinde kullanılmak üzere satışa sunulan ürünlerden almak için kermesi ziyaret ettiklerini belirten Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka, "Biz de Seymen arkadaşlarımızla kermese katılarak 'Miralina Yürüsün' kampanyasına karınca kararınca destek olmak, güzel kızımız Mira'ya bir nefes olmak istedik. Herkesi bu noktada duyarlı olmaya, bu anlamlı kampanyaya katılmaya ve tedavinin gerçekleşmesi için aileye kendi imkanları doğrultusunda desteğe davet ediyorum. Mira kızımıza acil şifalar diliyorum."  dedi. 

28 aylık SMA Tip2 Hastası Mira Lina'nın babası Cihan Pala da konuşmasında, "Kızımın ilacını alabilmesi için yurt dışına gitmemiz gerekiyor. Bu ilacın da maliyeti yaklaşık 2 milyon 132 bin euro. Bu yüzden sağolsun Çubuk Kaymakamlığımız ve  Belediyemiz bize destek oldu, kızımın tedavisine katkı için bu kermes düzenlendi. Geçtiğimiz cuma günü başlayan kermesimizi bugün (pazar) sonlandırıyoruz.  Burada yapılan her alışverişin geliri çocuğum Mira Lina'nın tedavisi için aktarılacak. Buradan kermese ürünleriyle katılarak destek olan bütün  yardımsever vatandaşlarımıza, kermesimize destek veren herkese  ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyulan miktarı temin etmekten henüz çok uzaktayız. Kızımın tedavisi için desteğin sürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

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