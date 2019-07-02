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Seymenlerden Turgut Altınok'a ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hayırlı olsun ziyareti kapsamında Ankara Seymenler Kulübü Denek Başkanı Şerafettin Demir ve beraberinde 30 kişilik seymen ekibini makamında kabul etti. 
Seymenlerden Turgut Altınok'a ziyaret

            
Başkan Altınok, “Kültürel değerlerimizi ve geleneklerimizi yaşatmak noktasında faaliyet gösteren, Ankara’mızın önemli sembollerinden biri olan seymenlerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kültürel sembollerimiz diri kaldıkça devletimiz, milletimiz, bayrağımız da ebedi kalacaktır” dedi.

SEYMEN HEYKELİ HEDİYE EDİLDİ

Ankara Seymenler Kulübü Dernek Başkanı Şerafettin Demir ve beraberinde Seymen Başı Ömer Ünal Deveci ile 30 kişilik seymen heyeti Başkan Turgut Altınok’u makamında ziyaret etti. Başkan Altınok, Dernek Başkanı Demir’le seymen kültürüne ilişkin gerçekleştirdiği sohbetin ardından, ziyarete gelen diğer seymenlerle ve bacı erenlerle de tek tek ilgilendi. Ziyarette, Dernek Başkanı Şerafettin Demir Başkan Altınok’a sembolik seymen heykeli hediye etti. 

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SEYMENLİK; CÖMERTLİK, MERTLİK VE BİLGELİKTİR

Başkan Altınok, seymenlerin Ankaralı ve Başkentli olma anlayışını yaygınlaştırmakla birlikte vatanına, milletine bağlı nesillerin yetişmesinde önemli bir misyona sahip olduklarını vurgulayarak, “Seymen, Ankara’nın efesidir, yiğididir. Seymenlik değerleri cömertlik, mertlik ve bilgelik temelleri üzerine kuruludur. Oğuz Türklerine kadar uzanan seymenlik hem doğaya karşı mücadelenin hem de toplumsal birlik ve dayanışmanın günümüze kadar taşınmış halidir. Seymenler, büyüğünü sayan, küçüğünü koruyan, vatanına ve milletine yararlı insanlar olmaya özen gösterenlerdir” diye konuştu.
Başkan Altınok ziyaretin sonunda, seymenlerle hatıra fotoğrafı çektirerek daha sonra misafirlerini kapıya kadar uğurlardı.

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