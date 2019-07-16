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Seyranbağları Huzurevi sakinleri ile Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde kalan çocuklar bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Batıkent Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kahvaltı etkinliğinde buluşan büyüklerle küçükler, birlikte şarkılar söyleyerek, ip atlayarak keyifli bir gün geçirdi.
Seyranbağları Huzurevi sakinleri ile Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde kalan çocuklar bir araya geldi

Huzurevi sakinleri fikir, tecrübe ve hatıralarını çocuklarla paylaşırken, çocuklar da düşüncelerini ve hayallerini büyüklerine anlattı. 

SEVGİ BAĞLARI

Çocuklar ve gençler ile yaşlılar arasındaki sevgi bağlarının kuvvetlenmesi, iletişimlerinin artması ve farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, 7’den 70’e her yaş grubundan yoğun katılım oldu. Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Gençlik ve Öğrenci Topluluğu’nun ortak projesi sayesinde ilk kez bir araya gelen Huzurevi sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde yaşayan çocuklar farklı bir deneyim yaşadı.

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BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çeken Seyranbağları Huzurevi sakinlerinden Ümit Yavuz, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, şöyle konuştu:
“Gençlerimize geçmişle ve yakın tarihle ilgili bilgiler verdik. Bu etkinlik sayesinde gençlere deneyimlerimizi aktarma fırsatı bulmuş olduk. Aramızdaki ilişkiler daha çok güçlenmiş olacak. Çok mutlu bir ortam.  Özellikle bu zamanlarda böyle birlikteliklerin olması çok anlamlı ve değerli bizim için de. Çocuklarla aramızdaki ilişkiler güçlendi. Bu tür buluşmaların daha sık aralıklarla devam etmesini isteriz.” 

Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte büyükleri dinlemenin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Seda Kahraman, “Büyüklerimizle zaman geçirmek çok güzeldi, bizi motive etti. Hayatlarını dinlemek bize örnek oluyor” derken, Özcan Yaykın da, “Gençlerimize öncelikle çok teşekkür ediyoruz, bizi çok güzel karşıladılar. Kanada’da bir huzurevi ve çocuk bakım evlerinin aynı çatı altında birleşmesine dair bir haber okumuştum. Başka ülkelere örnek olunması açısından etkinlikte olmak beni çok memnun etti. El birliğiyle çocuklarımıza sahip çıkmalıyız” sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

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