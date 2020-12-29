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Seyyar Atlı Cephe Topu'nun gerçek hikayesi aydınlatıldı

Çamlıdere'de bulunan Seyyar Atlı Cephe Topu'nun gerçek hikayesi aydınlatıldı.
Seyyar Atlı Cephe Topu'nun gerçek hikayesi aydınlatıldı

Kızılcahamam ve Çamlıdere Halkının Kuva-i Milliye ye karşı oldukları ve teşkilatlandıkları haberi Ankara ya ihbar edilir. Ankara bu isyanı bastırmak için Yarbay Arif Bey komutasındaki bir bölüğü görevlendirir. 

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Arif Bey Kızılcahamam’a gelip burada karargâhını kurar. Askerleri ile birlikte savaş topunu alır ve Çamlıdere’ye gelir. Halkın ileri gelenleri ile yaptığı görüşmelerde bu isyan haberinin asılsız olduğunu ve Çamlıdere halkının Kuva-i Milliye ye karşı değil yanında olduğunu ve bu lafları kara Nuri denilen bir cahil çapulcunun çıkardığını onunda kaçtığını öğrenir. Çamlıdere’yi yıkmak için getirdiği savaş topunu Çamlıderelilere bırakır. Sadece kara Nuri’nin evini yıkar ve Kızılcahamam’a geri döner. Aynı gece çadırında uyurken seyisi tarafından vurulup şehit edilir. 

İşte görmüş olduğunuz bu top Yarbay Arif beyin Çamlıdere’yi yıkmak için getirip ve Çamlıderelilere savunma amaçlı kullanmak işin aslını öğrenince Çamlıderelilere hediye ettiği toptur.

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