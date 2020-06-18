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Seyyar bisiklet tamirhanesiyle 15 yıldır köyleri geziyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (50), kendi yaptığı lastik tekerlekli taşınabilir atölyesiyle 15 yıldır köy ve beldelere giderek bisiklet tamir ediyor.
Seyyar bisiklet tamirhanesiyle 15 yıldır köyleri geziyor

Sandıklı'da evli ve 3 çocuk babası Mustafa İlhan, karavanı andıran lastik tekerlekli taşınabilir atölyesiyle bisiklet tamirciliği yapıyor. Tasarımı ve işçiliği kendisine ait seyyar bisiklet atölyesiyle ilçeyi ve köyleri dolaşan İlhan, beklemek yerine müşterinin ayağına gidiyor. Mustafa İlhan'ın minibüsünün arkasına bağladığı atölyesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Atölyede bisiklet tamiri için gerekli tüm ekipman bulunuyor. 15 yıldır atölyesiyle birlikte köy köy gezdiğini söyleyen Mustafa İlhan, "Çocukları sevindiriyorum. Ayaklarına kadar gidiyorum. İnsanlar bisikletlerini tamir için şehirlere getiremiyor. Arabalar lükse döndü. Eskiden araçların üstünde bagajlar vardı. İnsanlar bu bagajlara atıp şehre götürüp bisiklet tamir ettirebiliyordu. Şimdi lüks arabalar var. Bisiklet arabanın bagajını çiziyor ya da yolda düşürüyorlar. Bu gibi nedenlerden dolayı şehirlere bisikletleri getirip tamir ettiremiyorlardı. 'Bir köylere gideyim bakayım' dedim. Önce taksiyle yola çıktık. Sonra bu dükkanı yaptım. Köy meydanına geliyorum. Sergimi açıyorum. Çocukları bekliyorum. Zaten 10 ya da 15 dakika içinde bisikletini tamir ettirmek için çocuklar burada toparlanıyor. Ben de hem rızkımın peşinden koşturuyorum hem de çocukları sevindiriyorum. Gitmediğim yer yok. Isparta, Denizli, Uşak, Çay gibi Sandıklı'nın çevresinde ne kadar il, ilçe varsa gidiyorum" dedi.

Çocuğunun bisikletini tamire getiren Kusura köyü sakinlerinden Eyüp Çaylı (35), "Sandıklı'ya bisikleti tamire getirmek zor oluyor. Bisikletçi ağabey burada bize yardımcı oluyor. Ayağımıza kadar geliyor. Bisikletimizi tamir ediyor. Sağlam da yapıyor" diye konuştu.

Bisikletini tamir ettiren çocuklardan Halil İbrahim Erdoğan (9) da, "Bisikletçi amca köyümüze geliyor. Bisikletimiz bozuldu mu tamir ediyor" dedi.

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