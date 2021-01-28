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Seyyar temizlik ekibi sahada 

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan boşluğu temizlik ekipleriyle dolduruyor.
Seyyar temizlik ekibi sahada 

Saat 21.00’den sonra seyyar temizlik ekibiyle yürütülen çalışmalarla Keçiören’in tüm cadde ve sokakları pırıl pırıl yapılıyor. İlçedeki 51 mahallede 24 saat esasına göre devam eden temizlik çalışmalarıyla Keçiörenliler daha temiz bir güne merhaba diyor.

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Keçiören Belediyesi hafta için sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 21.00’den sabah 05.00’e kadar ilçedeki tüm cadde ve sokakları temizleyerek daha temiz bir Keçiören için gece gündüz çalışıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki tüm mahallelerimizde temizlik çalışması ve muhtelif noktaların dezenfeksiyon işlemlerini gece gündüz sürdürüyoruz. Ekiplerimiz özellikle pandemi sürecinde vatandaşımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için sokak ve caddelerimizi detaylı bir şekilde temizliyor, daha sonra da önemli noktaları dezenfekte ediyor.” dedi.

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MUHTELİF NOKTALAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
Temiz bir yaşam alanının insan sağlığının korunmasında önemli olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören’de yaşaması için çalışıyoruz. Muhtelif noktalarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklarımızı temizleyerek dezenfekte ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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