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Sezai Karakoç'a fahri hemşehrisi olduğu Kahramanmaraş'ta şiiriyle veda

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, ekim ayında fahri hemşehrilik verilen şair ve yazar Seza Karakoç'un (88) yaşamını yitirdiği haberini kentin anons siteminden duyurdu. Anonsun ardından Karakoç'un 'Ey Sevgili' şiiri dinletildi.
Sezai Karakoç'a fahri hemşehrisi olduğu Kahramanmaraş'ta şiiriyle veda

Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Sezai Karakoç'un hayatını kaybetmesi, Kahramanmaraş'ta da üzüntüyle karşılandı. Çocukluğunun bir kısmını kentte geçiren ve ekimde fahri hemşehrilik beratı verilen Karakoç'un vefatı, belediyenin anons sisteminden tüm şehre duyuruldu. Anonsta, "Mütefekkir, şair ve yazar, fahri hemşerimiz Sezai Karakoç vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip İstanbul Fatih Şehzadebaşı Camii’nde kılınacak namazın ardından camii haziresine defnedilecektir. Tüm hemşerilerimizin başı sağ olsun" denildi.

Anonsun ardından Sezai Karakoç’un ‘Ey Sevgili’ şiiri dinletildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı'nda Sezai Karakoç'a fahri hemşehrilik beratının verilmesi kararını almış, hemşehrilik beratı da 10 Ekim'de Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından Karakoç'a verilmişti.

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