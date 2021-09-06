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Sezon istavrit bereketiyle başladı, balıkçıların umudu arttı

Karadeniz’de balıkçılar, bu yılki av sezonuna istavrit bereketiyle başladı. Balıkçılar, sezondan oldukça umutlu olduklarını söyledi.
Sezon istavrit bereketiyle başladı, balıkçıların umudu arttı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından, Karadenizli balıkçılar da ‘vira bismillah’ dedi. Sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlarda hem çeşitlilik hem de hareketlilik arttı. Balıkçılar bu yıl sezona istavrit bereketi ile başladı. İstavriti, mezgit ve barbun takip ederken, az miktarda palamut ve hamsi de avlanıyor.

‘İNŞALLAH BU SEZON HAMSİYE DOYACAĞIZ’

Samsun’un Atakum ilçesinde balıkçılık yapan Emrah Cenikli, sezonun güzel başladığını belirterek, “Özellikle istavrit, mezgin ve barbun gibi küçük balıkların başlangıcı çok iyi oldu. Yine hamsi ve palamutta ara ara geliyor ama ilerleyen günlerde daha bol geleceğini düşünüyoruz. 15 Eylül’le trol ve gırgırların da serbest olmasıyla av daha geniş olacak ve bu durum tezgahlara yansıyacak. 15 Eylül’den sonra balığın bol avlanmasıyla birlikte fiyatlar da düşecek. İnşallah bu sezon hamsiye doyacağız, öyle umut ediyoruz. Palamut ve hamsi şu an ara ara ağlara takılıyor. Palamudun az başlaması hamsinin bol olacağını gösteriyor. İnşallah öyle de olur, umudumuz bu yönde, vatandaşın ve esnafın hamsiye doymasını istiyoruz. Kaliteli balıkta ısrarcı bir vatandaşımız var” dedi.

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‘İLK KEZ İSTAVRİT ALIYORUZ’

Sezonun başlamasıyla birlikte ilk kez balık almaya gelen Bircan Gökduman, “İlk kez istavrit alıyoruz, bugün tadına bakacağız. Şu an her şey biraz pahalı ama sezon da yeni başladı. İnşallah bu sezon hamsi de bol olur, fiyatı da uygun olur” diye konuştu.

‘TADINA BAKMAK İÇİN ALIYORUZ’

Balık almaya gelen Erdem Gökduman ise, “Havalar soğuyunca balık bereketi artacaktır. İstavrit bol çıktığı için biz de şimdi istavrit alacağız. Yavaş yavaş hamsi de bollaştıkça ucuzlar ve alırız. Şimdilik 1 kilodan biraz fazla alıyoruz, 4 kişilik bir aileyiz. Tadına bakmak için alıyoruz, biz de sezonu açtık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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