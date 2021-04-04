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Sezonu bereketli geçiren Egeli balıkçılar koronavirüs döneminde cirolarını katladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artan balık talebine yetişmeye çalışan Egeli balıkçılar, av ve ciro açısından bereketli bir dönemi geride bırakıyor.
Sezonu bereketli geçiren Egeli balıkçılar koronavirüs döneminde cirolarını katladı

Eylül ayının başında "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, sezon boyunca ekmeklerini mavi sularda aradı.

Salgının gölgesinde geçen sezonda, balıkçıların yüzü, iç piyasada artan taleple güldü. Karadeniz'de, popülasyonunu korumak amacıyla bir süre hamsi avına getirilen yasak, Ege'de avlanan hamsiye ilgiyi artırdı.

Hava şartlarından dolayı zaman zaman avcılığın gerilemesine rağmen tezgahları hiç boş bırakmayan balıkçılar, 15 Nisan'da, 2020-2021 sezonu kapatmış olacak.

Zorlu bir dönemi mutlu bir şekilde geride bırakan Egeli balıkçılar, şimdiden gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı.

Gelecek yıl beklenti daha yüksek
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, Ege Denizi'nde avcılığın bereketli geçtiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla ocak ayından itibaren avladıkları balık miktarının düştüğünü aktaran Çakan, "Bu sadece Ege için geçerli değil, Karadeniz'de de aynı durum var." dedi.

Çakan, son günlerde havaların bozmasıyla fiyatların bir miktar daha yükseldiğine değinerek, "İlk olarak hamsi ve sardalyanın kilosu yaklaşık 20 liraydı. Zamanla hava şartlarından kaynaklı fiyat 40 liraya kadar çıktı. Balık, en ucuz besin kaynaklarından biri. Bunu vatandaşımız da biliyor. Bu sene inanılmaz bir balık tüketimi oldu. Cirolarımız da ikiye katlandı." diye konuştu.

"Gelecek yılın yatırımını yapıyoruz"
Karadeniz'de kısmi olarak ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmasının yerinde olduğunu ifade eden Çakan, şunları kaydetti:

"Bu, sürdürülebilir balıkçılık için çok doğru bir karardı. Bu hamle bizim geleceğimize dokunan bir hamledir. Gelecek yıl çok daha güzel balık alacağımıza inancımız tam. Tüm balıkçılar bunun farkında. Şu anda balıkçılarımız denizin içindeki durumu çok iyi biliyor. Onun için balıkçılarımız gelecek yıl için yatırım yapmaya başladı."

Sezonun sona ermesinin ardından teknelerin karaya çıkarılacağını belirten Çakan, teknik ve fiziki onarımlarla gelecek yılın hazırlıklarına başlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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