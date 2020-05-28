Sezonunda avlanan torikler lakerdaya dönüştü

Karadeniz'de balıkçılar tarafından av sezonunda avlanarak buzhanelere konulan 3 ila 6 kilogram ağırlığındaki torikler, lakerda olarak kavanozlara girdi.

Geride kalan balık avı sezonunda Karadenizli balıkçılar tarafından avlanan 3 ila 6 kilogram ağırlığındaki toriklerden hazırlanan lakerdalar tezgahları süslemeye başladı.

Bölgede tuzlu balık olarak da bilinen ve temizleme, yıkama, tuzlama, kavanozlama gibi uzun uğraşların ardından tüketime hazır halen getirilen lakerdalar, kavanozu 200 liradan satışa sunuldu.

Sinop'ta 31 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, "lakerda" olarak da bilinen tuzlu balıkların yaz aylarında rahatlıkla tüketilebildiğini söyledi.

Lekardanın özellikle bölge insanı tarafından sıklıkla tüketildiğini vurgulayan Gündoğdu, balık azlığı sebebiyle bu yıl fiyatlarda biraz artış yaşandığını dile getirdi.

Lakerda yapılan toriklerin sezonda avlandığına işaret eden Gündoğdu, "Buzhanelere koyduğumuz torik balıklarından şimdi lakerda yapıyoruz." dedi.

Yurt dışından talepler oluyor

Gündoğdu, satışa sundukları lakerdalara yurt dışından dahi talep olduğunu belirterek, "Palamudun geride kalan sezonda çok az olması, lakerda yapımında bizleri zor durumda bıraktı. Çünkü balık az olunca bizim de talepleri karşılamamız zorlaştı. Her yıl lakerda yapımını bekleyen insanlar var. Hatta yurt dışından talep oluyor. Bu sene sınırlı sayıda lakerda yaptık. Şimdiden telefon ve sosyal medya üzerinden sipariş veren vatandaşlarımız oldu." diye konuştu.

Sinop’ta son yıllarda lakerda festivali de yapıldığına dikkati çeken Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Lakerda artık ülke genelinde bilinmeye başladı. Adına festivaller yapılıyor. Yapımı zor ama biz bu kültürü, geleneği yaşatmak istiyoruz. Ayrıca insanlara yazın ortasında torik tüketme imkanı sunuyoruz. Gelecek nesillere mutlaka aktarmamız gereken bir kültür. İnşallah bu sezon palamut bol olur ve daha çok lakerda yaparız. Sınırlı sayıdaki lakerdaların kısa sürede tüketilmesini bekliyoruz."