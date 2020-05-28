  • BIST 105.188
  • Altın 377,730
  • Dolar 6,8065
  • Euro 7,4902
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 22 °C
»

Sezonunda avlanan torikler lakerdaya dönüştü

Karadeniz'de balıkçılar tarafından av sezonunda avlanarak buzhanelere konulan 3 ila 6 kilogram ağırlığındaki torikler, lakerda olarak kavanozlara girdi.
Sezonunda avlanan torikler lakerdaya dönüştü

Geride kalan balık avı sezonunda Karadenizli balıkçılar tarafından avlanan 3 ila 6 kilogram ağırlığındaki toriklerden hazırlanan lakerdalar tezgahları süslemeye başladı.

Bölgede tuzlu balık olarak da bilinen ve temizleme, yıkama, tuzlama, kavanozlama gibi uzun uğraşların ardından tüketime hazır halen getirilen lakerdalar, kavanozu 200 liradan satışa sunuldu.

Sinop'ta 31 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, "lakerda" olarak da bilinen tuzlu balıkların yaz aylarında rahatlıkla tüketilebildiğini söyledi.

Lekardanın özellikle bölge insanı tarafından sıklıkla tüketildiğini vurgulayan Gündoğdu, balık azlığı sebebiyle bu yıl fiyatlarda biraz artış yaşandığını dile getirdi.

Lakerda yapılan toriklerin sezonda avlandığına işaret eden Gündoğdu, "Buzhanelere koyduğumuz torik balıklarından şimdi lakerda yapıyoruz." dedi.

Yurt dışından talepler oluyor
Gündoğdu, satışa sundukları lakerdalara yurt dışından dahi talep olduğunu belirterek, "Palamudun geride kalan sezonda çok az olması, lakerda yapımında bizleri zor durumda bıraktı. Çünkü balık az olunca bizim de talepleri karşılamamız zorlaştı. Her yıl lakerda yapımını bekleyen insanlar var. Hatta yurt dışından talep oluyor. Bu sene sınırlı sayıda lakerda yaptık. Şimdiden telefon ve sosyal medya üzerinden sipariş veren vatandaşlarımız oldu." diye konuştu.

Sinop’ta son yıllarda lakerda festivali de yapıldığına dikkati çeken Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Lakerda artık ülke genelinde bilinmeye başladı. Adına festivaller yapılıyor. Yapımı zor ama biz bu kültürü, geleneği yaşatmak istiyoruz. Ayrıca insanlara yazın ortasında torik tüketme imkanı sunuyoruz. Gelecek nesillere mutlaka aktarmamız gereken bir kültür. İnşallah bu sezon palamut bol olur ve daha çok lakerda yaparız. Sınırlı sayıdaki lakerdaların kısa sürede tüketilmesini bekliyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın alım-satımı arasındaki makasın kapanması bekleniyor28 Mayıs 2020 Perşembe 12:05
  • Yenilenebilir enerji yerli aksama destek yönetmeliğinde değişiklik28 Mayıs 2020 Perşembe 11:16
  • Ticari yatlar faaliyetlerine yeniden başlayacak28 Mayıs 2020 Perşembe 10:24
  • Ekonomik güven endeksi arttı28 Mayıs 2020 Perşembe 10:23
  • Mersin'de sahil bandına 'sosyal mesafe' çemberi28 Mayıs 2020 Perşembe 10:18
  • Elektrik üretimi martta yüzde 0,7 azaldı28 Mayıs 2020 Perşembe 09:20
  • Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız28 Mayıs 2020 Perşembe 09:08
  • Dolar ve altın yükselişte27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:30
  • Söke Ovası'nda buğday ekim alanı yüzde 100 arttı27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:40
  • İlkbahar sonunda etkili olan kar ve dolu 'Kağızman kayısısı'nı vurdu27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti