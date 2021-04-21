SGK dana but ve dana ciğer alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dana but, dana ciğer ve kuyruk yağı satın alacak. İhale detayları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihale ile dana but, dana ciğer ve kuyruk yağı satın alacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.05.2021

İhaleyi kazanacak firma ürünleri 01.07.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında SGK'nın talebine göre mesai saatleri içinde ve sipariş edilen miktarda belirtilen adrese teslim edecek.

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