  • BIST 1.442
  • Altın 452,140
  • Dolar 7,4650
  • Euro 9,1276
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

SGK İl Müdürü Deniz: Yapılandırma fırsatını kaçırmayın

İl Müdürü Deniz, 31 Aralık perşembe günü sona erecek yapılandırmayla ilgili "İşveren ve sigortalılarımız bu fırsatı kaçırmasın" dedi.
SGK İl Müdürü Deniz: Yapılandırma fırsatını kaçırmayın

SGK İl Müdürü Deniz, sigortalı çalıştıran işverenin e-sigorta üzerinden, primlerini kendi ödeyen sigortalıların ise e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceğini, şahsen ya da posta yoluyla ilgili de SGK Merkezleri'ne de başvurabileceğini söyledi. SGK İl Müdürü Nejat Deniz, "Yapılandırma sadece prim borcunu kapsamıyor. Aynı zamanda idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyasını da kapsıyor" dedi. SGK İl Müdürü Deniz, borcunu peşin ödeyenler için hesaplama sonrasında borç aslı dışında kalan tutarın yüzde 90'ının silineceğini, taksitle ödemeyi tercih eden borçluların ise ikişer aylık dönemler halinde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle çok avantajlı taksitlendirme farkı ile ödeme yapabileceklerini söyledi.

"Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir" diyen Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. İhale ve inşaat iş yerleri için borçlu işverenlerimizin peşin veya taksitle borçlarının tamamını ödemesi halinde ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı alabilecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar tatil havasında28 Aralık 2020 Pazartesi 09:20
  • Bakan Dönmez: Altın üretimini 5 yılda 100 ton üzerine çıkarmayı hedefliyoruz27 Aralık 2020 Pazar 15:55
  • Türk müteahhitler Dağlık Karabağ'ın yeniden imarında rol almak istiyor27 Aralık 2020 Pazar 11:52
  • TOGG fiyatıyla da içten yanmalı C-SUV'larla rekabet edecek27 Aralık 2020 Pazar 11:51
  • Bakan Pekcan: 2020 ihracatımız hedefi aştı26 Aralık 2020 Cumartesi 13:47
  • Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi törenle açılacak26 Aralık 2020 Cumartesi 09:46
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranımızı yüzde 70'ler seviyesine çıkardık25 Aralık 2020 Cuma 16:01
  • Bakan Pakdemirli: Tarımda büyüme ve hasılayı daha da yukarı taşımayı bilgi ve inovasyonla yapabiliriz25 Aralık 2020 Cuma 16:00
  • Bakan Varank'tan Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğe yatırım çağrısı25 Aralık 2020 Cuma 16:00
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporda inovasyonun önemini vurguladı25 Aralık 2020 Cuma 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti