SGK tonlarca rol ekmek satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, ihaleye çıktı.
SGK tonlarca 50 gramlık rol ekmek satın alacak.
İhale ilanında alınacak olan ekmeklerle ilgili “Francala 40.600 Kg - Kepekli 19.000 Kg” bilgisi verildi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 17.11.2021
SGK ekmek alım ihalesinin detayları için TIKLAYIN.
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