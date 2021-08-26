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SGK'dan yapılandırma açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 600 bin mükellefin borç yapılandırmasına başvurduğunu belirtti. Uygulama ile; 30 milyar TL'lik borç yapılandırıldı.
SGK'dan yapılandırma açıklaması

SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlarımıza, yapılandırmanın son müraacat tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatıyor, sağlanan avantajlardan yararlanmalarını öneriyoruz" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, temmuz ayı itibarıyla sona eren fesih kısıtı sonrası istihdam piyasasındaki gelişmeleri değerlendirirken, "İlk ay verilerine baktığımızda Bursa'da yaklaşık 30 bin civarı sigortalı işçi artışımız olduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde de yaklaşık 200 bin artış var." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaklaşık 44 milyar liralık prim ertelemesi yapıldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetmişti:

"Salgın tedavisi için sağlık uygulama tebliğinde düzenleme yaparak, her bir hasta için ek 660 lira tedavi gideri düzenledik. Yoğun bakım ödeme ücretlerini 2 katına çıkardık ve ödeme kapsamına aldık. Kronik hastalığı bulunan hastalarımızın ilaçlarını reçete ve raporları bitse dahi temin edebilmeleri için düzenlemeler hayata geçirdik. Bu noktada genel sağlık sistemimizin güçlülüğünü bir kez daha görmüş olduk. 'Türk mucizesi' olarak adlandırdığımız Genel Sağlık Sigortası Sistemi'ni anlattığımızda kimse inanamıyor. Bugün baktığınızda nüfusumuzun yüzde 99,5'i bu kapsamdadır. Bugün sağlığa erişemeyen hiçbir vatandaşımız söz konusu değildir. Salgın döneminde bunun faydalarını hep beraber gördük."

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